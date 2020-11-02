宏碁線上銷售搶眼 雄踞美國亞馬遜各電腦產品排行

疫情為工作及求學帶來新詮釋，居家辦公及遠距教學儼然成為新生活型態，同時衝擊消費習慣，線上銷售成為疫情下的未來趨勢。宏碁（2353）各地線上銷售搶眼，更長期在美國亞馬遜平台保持銷售佳績；在筆電領域前五名中囊括第一及第三名。

同時，在前十名筆電排行下，宏碁以2台電競筆電機種為最高單價機種。桌機領域則是銷售第一，更拿下All-in-One電腦冠軍銷售，此外，亦在顯示器方面長期維持領先位置。

宏碁積極研發創新及頂級的產品，藉由銷售成績展現消費者對品牌的喜愛及肯定，旗下輕薄、電競筆電及顯示器產品組合多樣化，無論在尺寸、規格或外型上，皆能滿足消費者在娛樂或工作上的需求，獨家的散熱技術更能讓筆電保持穩定效能，近期更推出抗菌系列筆電，滿足消費者需求。

此外，主打教育市場的Chromebook系列更是業界產品線最齊全的品牌之一，不僅站穩教育市場，更在商用市場嶄露頭角。

宏碁教育用筆電持續供不應求，需求遠大於供應量。宏碁董事長陳俊聖日前指出，現在產業出現（終端）客戶跳過代理商，直接找到總部董事長，他透露，「歐非中東某國教育部次長直接寫信給我要貨，除了催促既有訂單外，還下了更多訂單。」

新冠肺炎不見降溫，帶動遠距教學需求持續延燒，身為全球最大教育用筆電品牌商的宏碁，今年以來持續受惠相關商機，且市場需求不見降溫，訂單能見度已看到2021年。