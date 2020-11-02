快訊

F-5機隊零附件全靠空軍找商源 兩度求援美國遭「已讀不回」

準備回家了！長榮女大生父母痛心招魂 同學捧牌位啜泣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁線上銷售搶眼 雄踞美國亞馬遜各電腦產品排行

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

疫情為工作及求學帶來新詮釋，居家辦公及遠距教學儼然成為新生活型態，同時衝擊消費習慣，線上銷售成為疫情下的未來趨勢。宏碁（2353）各地線上銷售搶眼，更長期在美國亞馬遜平台保持銷售佳績；在筆電領域前五名中囊括第一及第三名。

同時，在前十名筆電排行下，宏碁以2台電競筆電機種為最高單價機種。桌機領域則是銷售第一，更拿下All-in-One電腦冠軍銷售，此外，亦在顯示器方面長期維持領先位置。

宏碁積極研發創新及頂級的產品，藉由銷售成績展現消費者對品牌的喜愛及肯定，旗下輕薄、電競筆電及顯示器產品組合多樣化，無論在尺寸、規格或外型上，皆能滿足消費者在娛樂或工作上的需求，獨家的散熱技術更能讓筆電保持穩定效能，近期更推出抗菌系列筆電，滿足消費者需求。

此外，主打教育市場的Chromebook系列更是業界產品線最齊全的品牌之一，不僅站穩教育市場，更在商用市場嶄露頭角。

宏碁教育用筆電持續供不應求，需求遠大於供應量。宏碁董事長陳俊聖日前指出，現在產業出現（終端）客戶跳過代理商，直接找到總部董事長，他透露，「歐非中東某國教育部次長直接寫信給我要貨，除了催促既有訂單外，還下了更多訂單。」

新冠肺炎不見降溫，帶動遠距教學需求持續延燒，身為全球最大教育用筆電品牌商的宏碁，今年以來持續受惠相關商機，且市場需求不見降溫，訂單能見度已看到2021年。

電競筆電 宏碁 教育部

延伸閱讀

宏碁旗下安圖斯科技 推AI運算平台解決方案

宏碁布局印度製造 擬攜手供應商調整產線

大陸吹國產筆電風 宏碁：回歸使用者需求

宏碁獲利躍增 9月每股賺0.28元

相關新聞

國巨回台投資14日動土 建高階產品生產基地

被動元件大廠國巨高雄大發三廠預計14日舉行動工典禮，當日國巨集團也將與成功大學共研中心一同舉行揭牌儀式。國巨先前指出，高...

工研院攜手英國 推動下世代化合物半導體創新發展

為推升化合物半導體的研發，工研院與英國化合物半導體應用創新中心 （簡稱CSA Catapult ）在英國國際貿易部貿易政...

立積Q4業績有望續創高 今年EPS上看12元

射頻IC業者立積（4968）不受華為禁令事件影響，前三季業績表現亮眼，所以即使2日大盤開高走跌，但該公司盤中股價仍逆勢抗...

基美助攻 法人估國巨今年獲利年增逾6成歷史次高

受惠併購基美效應，加上被動元件市況佳，法人估國巨今年獲利年增62%到63%，每股純益可超過25元，衝歷史次高；此外鉭質電...

華碩LCD螢幕 勇奪日本市佔第一

PC品牌廠華碩（2357）LCD螢幕銷售告捷，根據日本權威IT媒體BCN最新統計資料顯示，華碩LCD螢幕於當地市場出貨動...

英特爾獨顯晶片上市 正式點燃與超微、輝達的戰火

晶片大廠英特爾的獨立顯示晶片千呼萬喚始出來，該公司宣布推出專為輕薄型NB設計的Intel Iris Xe MAX獨顯晶片...

華為禁令不影響第4季 日月光投控早盤走強

封測大廠日月光投控第4季不受華為禁令影響，明年營運成長可期，今天早盤股價走強，最高來到66.8元，漲近5.7%

聯發科第4季業績不看淡 早盤股價走堅

手機晶片設計大廠聯發科第4季業績估較傳統季節性強勁，今天早盤股價走堅，最高來到690元，上漲1.76%

陸手機廠擴大下單 台鏈進補

大陸非蘋指標廠OPPO、vivo、小米近期為搶華為地盤火力全開，擴大對以聯發科為首的台灣IC設計廠備料，下單量比原訂規模...

仁寶防疫 今年不辦尾牙

電子代工大廠每年農曆年前舉行的尾牙，是國內科技業的一大盛事，但今年受新冠肺炎疫情影響，仁寶已向員工宣布取消辦尾牙。仁寶開...

電信業跨業競爭 愈來愈激烈

台灣五家電信業者當中，台灣大擁有電商大金雞momo購物，成為第一個非電信營收過半的電信業者。中華電信、遠傳、台灣之星、亞...

中華電攜網家 搶雙11商機

中華電信將攜手網家搶進雙11檔期，是國內電信與電商兩大巨頭首度攜手搶雙11商機，兩家公司對此都高度重視，中華電信董事長謝...

熱門新聞

觀光局：明年Q4才可能邊境解封

仁寶開第一槍 今年取消尾牙宴

陸手機廠擴大下單 台鏈進補

政院組織改造…廢除科技部 恢復國科會

仁寶防疫 今年不辦尾牙

喊水會結凍 「綠巨人」中華郵政連兩月蟬聯買債王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。