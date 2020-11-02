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宏碁旗下安圖斯科技 推AI運算平台解決方案

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

宏碁集團（2353）全力發展小金雞事務，旗下子公司「安圖斯科技」推出Altos aiWorks人工智慧運算平台解決方案，以「共享資源」、「簡化流程」、「快速開發」為設計核心任務， 結合Altos BrainSphere™系列的運算系統產品 （包括伺服器、PC工作站等） 與Altos Accelerator Resource Manager（簡稱AARM） 智慧加速器運算資源管理系統，除了可以提供客戶與開發者不同人工智慧運算系統的選擇之外，同時也提供快速佈建開發環境、最佳化人工智慧加速器資源分配。

「安圖斯科技」擁有絕佳軟硬體整合解決方案，得以用最快腳步搶先推出支援NVIDIA A100 Multi-Instance GPU多執行個體GPU （MIG）技術的人工智慧運算平台。MIG 讓每個 A100 GPU 最多能分隔成七個執行個體，不論是高頻寬記憶體、快取和運算核心皆個別獨立；GPU多種切割形式，不僅可承受任何規模的工作負載、確保工作服務品質 （QoS），還能加速運算資源的延展性，將使用率最佳及最大化。另外，針對Volta與Turing系列GPU，Altos aiWorks也支援NVIDIA CUDA多進程服務Multi-Process Service （MPS）技術，提高GPU利用率。

AARM採用容器技術，進行AI加速器與系統資源調度與管理，同時導入安圖斯自行開發專利技術，將GPU資源最佳化與自動化調配功能，大幅降低開發者在使用硬體資源、機器學習所面臨的高複雜度和高學習門檻。此外，AARM為個人開發者於系統上快速佈建獨立的工作空間及開發環境，讓多位使用者在共享硬體資源之餘，仍可保有獨立開發環境且不相互影響，有助於開發者將心力更專注於人工智慧應用研發。

GPU 人工智慧 NVIDIA

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