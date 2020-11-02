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台積電台美持續徵才 鳳凰城招募推進
全球半導體大廠台積電持續在台灣、美國等多地徵才，其中官方網站最新也更新台灣2021年DNA實習計畫與2020美國亞利桑那州鳳凰城的招募計畫持續推動中。
依據台積電官方網站與linkedin近四天更新資訊顯示，台積電已陸續啟動了亞利桑那州鳳凰城的人才招募，包含2020年美國招募計畫、模組設備維護技術人員、良率提升工程師（Yield Enhancement Engineer）等職缺開出。
在總部所在的台灣，台積電官方網站也顯示，2021年DNA實習計畫已在今年9月8日啟動，開出職缺橫跨電子工程與非工程領域的風管、法務與財務、人資等職缺，申請截止期限對海外學生至今年12月21日，對國內學生則到明年4月14日為止。
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