五外資喊買聯發科 最高目標價840元

聯發科（2454）法說會公布第3季財報亮眼，後市展望樂觀，大和資本等六大外資最新評等有五家都喊買，其中，大和將聯發科評級從「持有」跳升為「買進」，目標價800元，最高的滙豐則喊到840元。

六大外資最新對聯發科評等，除野村重申「中立」，但目標價達750元，其餘滙豐維持「買進」，目標價840元，瑞信證券「優於大盤」、及大和升為「買進」，目標價均喊800元，摩根士丹利「優於大盤」，目標價776元，摩根大通維持「優於大盤」，目標價760元。

聯發科今天早盤一度攻高，但隨即受大盤挫低轉跌，跌幅擴至近4%，低探651元。

大和資本表示，聯發科第3季獲利表現強勁，高出該券商及市場預測達一至三成，背後來自4G／5G晶片份額進一步擴大外，居家辦公與特殊專用晶片需求強勁也帶來助攻，上一季聯發科的毛利率較其預測高出1.9個百分點之多。

大和指出，聯發科展望第4季表現，大致符合預期，雖然相對第3季的高基期將衰退，但優於往年同期，且與該券商財測比仍高出近兩成。聯發科預期主要客戶的5G晶片需求持續成長，明年全球5G手機晶片將翻倍突破2億顆，新冠肺炎對於聯網裝置與雲端運算的需求也保持強勁，都支撐營運穩健發展。

大和表示，聯發科強攻非手機商機，長線表現被期許成為平台業者，而不只是手機晶片供應商，從近期獲利趨勢來看，聯發科愈來愈朝市場理想轉型，也令投資人更有信心。基於穩定的成長表現，上修投資評級。

摩根士丹利則表示，聯發科展望第4季持穩第3季，優於市場預期的顯著衰退，且管理層上修中國5G手機晶片出貨，推升全球5G晶片加速成長，也優於預測，隱含聯發科明年在新興市場的銷售表現將大幅成長。

瑞信證券也看好，聯發科5G業務加速擴張，預估明年其5G晶片出貨可達1.3億顆，較今年的4,800萬顆跳增，加上非手機相關的WiFi 6、Chromebook、ASICs及PMICs需求同步成長，對今、明、後年EPS維持25元、32元、36元的樂觀預測。