立積Q4業績有望續創高 今年EPS上看12元

射頻IC業者立積（4968）不受華為禁令事件影響，前三季業績表現亮眼，所以即使2日大盤開高走跌，但該公司盤中股價仍逆勢抗跌。法人估計，該公司本季業績有望續創歷史新高，全年每股純益應可達12元以上。

立積9月營運表現繼續改寫新紀錄，第3季合併營收為16.84億元，達歷史新高，季增幅度達四成，年增逾一倍，獲利3.09億元，季增近七成，年增逾二倍，每股純益為4.9元。累計前三季業績達37.11億元，年增逾九成，為歷年同期新高，獲利為5.36億元，年增2.69倍，每股純益為8.59元。

法人估計，該公司10月由於在兩岸據點的工作天數較少，所以單月不容易再創新高，不過第4季持續供不應求，因此單季業績還是有機會續登高峰。

先前華為占立積業績比重約在20％至25％之間，但從9月15日之後，該公司就遵守法規，不再出貨給華為。不過，據了解，由於WiFi 射頻前端模組（FEM）市場整體需求強勁，立積的網通應用FEM訂單／出貨比甚至達2，因此華為以外其他陸系與台系客戶的訂單已迅速補上空缺。

至於手機應用FEM，目前立積出貨量還不多，原本規畫首家出貨客戶是華為，但受到禁令干擾，現在首家客戶是陸系代工廠，供應給韓系品牌客戶。

據了解，立積持續擴大產能，其網通應用FEM目前的月產能約6,000萬套，明年上看7,000萬套，至於手機應用FEM現階段月產能約400多萬套，明年規畫將達每月1,000萬套。