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日月光推吉祥樂學專案 樂活長者的身心靈

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

日月光投控（3711）與張姚宏影社會福利慈善事業基金會共同辦理「2020吉祥樂學」專案，日前分別於中壢及南投舉行開課典禮，共有約60名學員參與，現場氣氛朝氣十足，長者們透過趣味的遊戲熱絡互動，為接下來為期兩個月的課程熱鬧揭開序幕。

日月光集團行政長汪渡村表示，日月光吉祥樂學是每年舉辦的系列性活動，每次活動都獲得高度的迴響，今年的活動開放當地社區60歲以上民眾免費參加。日月光吉祥樂學不僅可以提供樂齡長者一個歡樂學習的休閒管道，更能讓學員們有機會能夠出來走動走動，聯繫彼此感情。

日月光這次選在中壢廠和旗下環鴻科技公司所在地南投，並結合銘傳及文藻外語大學兩所學校優質的教學資源與學生團隊進行規劃，課程設計包含了「健康促進」、「心靈調和」及「社會參與」三大面向，並融入人文、科技及永續環保等創新元素，打造一系列促進身心靈健康的樂齡學堂，同時亦是日月光集團取之於社會，用之於社會，回饋地方和善盡企業社會責任，及集團創辦人張姚宏影女士遺愛人間的具體實踐。

日月光吉祥樂學跳脫一般樂齡學習既定架構，開發設計多項亮點課程包括：手機影像拍攝與剪輯合成、手語歌曲帶動、環保手機喇叭製作、咖啡品嚐、VR科技體驗、環保購物袋DIY、線上遊戲角色開發和筋絡芳療...等，另外也將帶領學員們走出教室進行環境教育導覽，深入瞭解愛護大自然及環保永續的重要性，內容十分多元豐富，期盼能夠帶給樂齡長者一場健康愉悅的學習饗宴。

日月光 環保

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