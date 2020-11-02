英特爾獨顯晶片上市 正式點燃與超微、輝達的戰火

晶片大廠英特爾的獨立顯示晶片千呼萬喚始出來，該公司宣布推出專為輕薄型NB設計的Intel Iris Xe MAX獨顯晶片，即日起將透過合作夥伴銷售。原本超微在處理器（CPU）與英特爾競爭，在繪圖晶片（GPU）方面則與輝達競爭，這也等於英特爾將加入超微與輝達的GPU戰局。

Intel Iris Xe MAX是英特爾第一個基於Xe的GPU，也是其事隔多年後再進入獨顯市場策略的一部份，支援該公司第11代處理器的PCIe Gen 4。

搭載Intel Iris Xe MAX 顯示晶片的終端業者品牌包括Acer、Asus和Dell，相關產品是首批利用第11代Intel Core筆電、Intel Iris Xe MAX顯示晶片與Intel Deep Link技術的裝置。

英特爾強調，與搭載第三方顯示晶片的同級筆電相比，搭配Intel Iris Xe MAX繪圖晶片的第11代Intel Core筆電處理器，可提供快7倍的人工智慧創作速度。

除了應用於筆電之外，英特爾表示，還將與合作夥伴攜手，預計在2021年上半年將基於Xe-LP的獨立顯卡導入到入門級的桌上型電腦。