專注成熟製程 聯電開創佳績

聯電2017年宣布不再追逐12奈米以下先進製程，專注於成熟製程，藉此避開高額資本支出的財務壓力，聯電董事長洪嘉聰昨（31）日表示，幾年前聯電做了策略修正，發揮專長，轉型專注在成熟與特殊製程的晶圓製造，且以三階段具體展開實踐，讓聯電今年前三季營收創下新高紀錄。

聯電昨日舉行2020運動家庭日，洪嘉聰致詞表示，以運動會家庭日來慶祝聯電的40歲生日，40年走來，幾乎是一部台灣半導體的發展史；該公司大方送出近2億元紅包，感謝員工的付出。

洪嘉聰表示，聯電幾年前以三階段具體展開策略修正，首先是聯電強化了財務結構，有了健康的財務體質，其次進行具成本競爭力的產能擴充，包括在2019年併購的的日本三重富士通12吋廠，最後是以持續性獲利為導向。

近期隨5G建置帶動周邊相關應用，讓聯電8吋、12吋廠產能接近滿載，轉型效益發酵，基本面好轉，推升營運表現；聯電第3季獲利攀高，稅後純益91.1億元，季增36.3%，站上14年來新高，每股純益0.75元。

業界人士認為，相較於台積電動輒每年近200億美元的資本支出與新廠量產折舊風險，聯電投資相對輕盈。