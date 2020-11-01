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聯電看好市況 熱到下季

經濟日報 / 記者李孟珊／新竹報導
聯電昨天舉行運動家庭日，圖為董事長洪嘉聰（中）、共同總經理王石（左）、簡山傑（右）。 記者李孟珊／攝影
聯電昨天舉行運動家庭日，圖為董事長洪嘉聰（中）、共同總經理王石（左）、簡山傑（右）。 記者李孟珊／攝影

聯電總經理簡山傑昨（31）日表示，當前市況需求面強勁，今年第4季跟明年第1季展望都不錯，且8吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。

晶圓代工廠聯電昨日舉行2020運動家庭日，簡山傑受訪時指出，今年營運不錯，至少目前看來第4季跟明年第1季展望都不錯，整體需求十分強勁，明年還要再觀察市場景氣等變數，不過聯電的市場格局是正向的。

對於聯電發展目標與期望，簡山傑回應，沒辦法說明相關數字，但過去幾年聯電持續改善財務結構與獲利能力，最主要原則就是希望公司一年比一年進步，而要達成這個目標，聯電也預計有進一步擴廠計畫。

財務長劉啟東說明，12吋廠部分產能將持續擴充，最先進的28奈米製程也會明顯增加，包括台灣、廈門廠產能都會提升；2021年廈門每月會增加6,000片產能、台灣則加速40奈米轉進28奈米速度，也會增加機台數量。

談及市場關注的8吋代工漲價議題，簡山傑回覆，漲價是市場需求與供給面變化帶動，8吋在結構上確實有些變化，產能不足，價格話語權也會較佳，今年有針對客戶額外增加的需求調漲價格，明年8吋價格也有調漲，12吋價格則持穩。

簡山傑分析，5G的成長趨勢，推升矽含量增加，以手機出貨數量不變前提下，由4G轉換成5G，這使得產品對含矽零組件需求提升2.5倍，導致8吋矽晶圓供應不足，另外如功率放大器、AIoT、汽車電子方面的使用增加趨勢下，也使得市場對含矽零組件需求大幅提升，因此才有擴增產能需求。

至於聯電對併購的看法，採取開放態度，劉啟東強調，只要有合適的產能，都會評估考慮，且對象一直都在尋找中。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

聯電 4G 晶圓代工廠

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