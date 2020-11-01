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5G+WiFi 6／換機雙題材加持 台系鏈商機報到

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
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新冠肺炎疫情影響今年全球經濟景氣，讓歐美電信業者放緩網路建設腳步，但法人認為，歐美電信業者明年對5G建設將轉趨積極，看好2021年將有5G及WiFi 6換機潮齊發，帶動通訊關鍵晶片、5G用戶端設備、無線路由器等需求，台廠聯發科、廣達、仁寶、智易、啟碁、中磊、智邦喜迎商機。

根據資策會MIC預估，明年台灣無線通訊市場成長4.8%，年產值從今年1,777億元成長至明年的1,862億元，成長幅度為整體通訊市場最大；通訊關鍵晶片年成長也達4.2%，從今年的3,583億成長至明年的3,733億元。

南韓電信業者推出5G服務後，帶動整體平均帳單金額止跌，甚至可能轉為正成長，可望加速投入5G建設，今年歐美電信業者雖因疫情影響，5G建設趨緩，但MIC表示，明年歐美電信業者將加快5G網路建設，帶起開放網路、專網、邊緣運算等議題，預期開放網路架構熱潮可在明年落地，行動通訊領域中，5G用戶端設備全球代工比重，預估將較4G世代有兩位數成長，嘉惠台廠。

此外，MIC也預估，WiFi 6帶起的換機潮，明年將明顯起飛，WiFi 5與WiFi 6兩種規格出貨量將黃金交叉，成為帶動無線通訊領域成長4.8%的關鍵。

法人看好，明年在5G跟WiFi 6兩大換機潮帶動下，晶片廠聯發科，5G用戶端設備及WiFi 6無線路由器廠啟碁、中磊、智易、正文、明泰，搶進專網市場的仁寶、明泰，以及卡位5G開放網路架構的廣達、智邦、中磊營運成長可期。

聯發科日前表示，WiFi 6晶片已受到數款高階寬頻、路由器與消費性電子裝置採用，並跨足筆電市場，預計今年底即有營收貢獻；5G方面，預估全球5G手機出貨量會達到先前預估高標的2億支，明年則會有至少一倍的成長，法人也看好聯發科在5G智慧手機滲透率可提升。

5G WiFi 4G

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