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中科智慧創新創業競賽結果出爐 明谷農業生技奪魁

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
決賽結果由明谷農業生技奪魁，抱回獎金10萬元。記者宋健生/攝影
決賽結果由明谷農業生技奪魁，抱回獎金10萬元。記者宋健生/攝影

科技部中科管理局為積極培育新世代產業新創團隊，今年度第2次舉辦智慧創新創業競賽，決賽結果今(31)日揭曉，由明谷農業生技奪魁，抱回獎金10萬元。

這項活動共吸引全台46組新創團隊報名，17組通過初審的新創團隊晉級，今日在中科智慧機器人自造基地角逐決賽優勝隊伍。

中科管理局長許茂新致詞時指出，新創事業往往面臨「創意無限、資源有限」的困境，協助新創事業將創意商品化及市場化，並獲得專業投資人的青睞，是中科舉辦創新創業競賽的初衷。

中科管理局以實際行動表達對新創團隊的支持，透過競賽平台及專業評審講評，不僅有助新創事業精進自身的技術及產品，提高曝光度，爭取被投資的機會，也期望藉由新創嶄新的創意，為產業注入新能量，促進產業升級。

此次活動為擴大鼓勵企業內部創新，競賽不限於學生團隊，參賽資格更進一步開放創立初期、具備發展潛力的公司也可以參賽。

活動除繳交競賽所需簡報外，參賽者只要提出產品原型(prototype)或是技術影片佐證技術含量及市場接受度，就可獲得額外加分。

決賽邀請中台灣企業主、高階經理人及投資人擔任評審。

在歷經各團隊活潑生動的創意成果發表、評審熱烈討論與講評後，最終由研發智慧植物照明產品，技術應用於植物照明，可辨識作物生長，監控植物健康，自動控制照明來降低電費並提高作物品質與產量的明谷農業生技奪魁。

許茂新說，為扶植優秀潛力新創團隊，建構中台灣創新創業生態系，決賽評選出的優勝隊伍，後續將由中科智慧機器人自造基地加速器透過系列輔導機制，進一步孵化並與產業深化鏈結，有效銜接新創與業界「關鍵一哩路」。

中科智慧創新創業競賽得獎名單。中科管理局提供
中科智慧創新創業競賽得獎名單。中科管理局提供
中科智慧創新創業競賽，今日在中科智慧機器人自造基地角逐決賽優勝隊伍。記者宋健生/攝影
中科智慧創新創業競賽，今日在中科智慧機器人自造基地角逐決賽優勝隊伍。記者宋健生/攝影

中科 農業生技

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