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線上語言學習平台Lingvist搶雙11商機推「買一送一」

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

電商啟動一年一度雙11限時優惠特賣，網路家庭（8044）旗下連科通訊以AI及大數據學習為主的語言學習服務Lingvist（www.lingvist.com.tw）看好今年數位學習風潮再躍高峰，響應強檔雙11盛會，Lingvist台灣團隊宣布即日起至11月12日，祭出雙11買一送一特賣活動，購買Lingvist 1,999元年付費方案，加碼一年會籍，買一年擁有兩年使用期限，透過背單字神器助攻，讓全民語言學習輕鬆無負擔。

連科通訊總經理蔡文雄表示，因應疫情影響，線上學習平台成為許多民眾學習及進修的重要管道，帶動Lingvist今年1-9月份的註冊用戶數較去年同期大幅成長2倍，整體數位學習市場的成長動能相當強勁。在學習英文中，英文單字的字彙量與英文能力的程度是息息相關的，對基本文法有一定的理解跟認識後，掌握的英文單字數量越多，越能提升對聽說讀寫幫助。

Lingvist主打高效率背單字，以AI智慧演算法，為每個用戶打造個人專屬的學習歷程，大幅提高單字的學習效率，課程內容除了有大數據統計出來的一般常用字，針對上班族及學生，還有多益課程、商用英文、國中小千字表、高中必備七千字等。

今年線上學習風潮席捲全台，Lingvist台灣團隊分析整體用戶使用輪廓，以學生及上班族為主要使用者，平日週間使用頻率皆高於放假日，以通勤時間為最熱門的使用時段，可看出英文能力已是新世代必備的指標性能力之一，也因此多數用戶偏好利用零碎時間學習，且搭配Lingvist智慧演算法，更能在忙碌之餘善用閒暇時間增強學習記憶，輕鬆掌握生活常用單字。

進一步觀察用戶學習趨勢，Lingvist台灣團隊則發現，主題式課程中以多益單字、商業英文兩大類別最受用戶青睞，看準不同族群進階學習的需求，團隊也持續拓展課程應用範圍，近期更新推出以The New York Times報章媒體為基礎、精選設計的四大熱門主題課程：政治、國際、旅遊、商業與經濟，透過資料庫篩選出重點單字和例句，針對已有一定基礎能力的用戶，加強特定類別的單字量，以精進國際新聞、英文新聞報章閱讀能力，幫助用戶語言能力更上一層樓，也期望透過Lingvist線上學習服務，讓英文走入日常生活，在不受時間及空間的限制下，輔助更多學習者有效背單字，持續提升英文核心能力。

數位學習 多益 演算法

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