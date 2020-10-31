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蝦皮購物結盟全國電子 雙11大搶3C商機

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導
「蝦皮11.11最強購物節」結盟全國電子會員、感心服務和蝦皮回饋機制聯手強勢搶市。蝦皮購物／提供
「蝦皮11.11最強購物節」結盟全國電子會員、感心服務和蝦皮回饋機制聯手強勢搶市。蝦皮購物／提供

蝦皮購物今年布局線上專店策略，看好3C家電線上消費力持續上升，結盟「全國電子」，串聯全國電子會員機制，讓蝦皮購物用戶同享全國會員專屬的「冷氣總統級精緻安裝、家電免費延長保固、廢機回收」三大服務，全面升級購物體驗。

全國電子（6281）首度加入官網購物平台以外的電商通路，即日起參戰雙11，熱銷強品天天下殺、洗衣機萬元有找，雙強聯手在「蝦皮11.11最強購物節」搶市。

蝦皮購物指出，經濟部統計，近年來電子及家電產品網購接受度明顯提高。蝦皮購物以「蝦皮電子」提供優於實體門市的專業原廠保固，挹注2020年3C家電買氣、站上品牌單店業績3倍成長，且年輕族群購買力持續看漲，熟齡族群的站上消費更有倍數性爆發。

蝦皮購物聯手全國電子，持續將線下體驗帶往線上，將蝦幣回饋機制與24小時聊聊客服功能，結合全國電子會員三大感心服務，為消費者打造安心有保障的購物環境。

蝦皮購物營運部總監郭威廷表示，蝦皮購物觀察到除了價格優惠、保固與安裝的售後服務也是消費者網購3C家電的考量。全國電子加入後，結合蝦皮購物的指標性電商流量、站內服務功能，以及雙11購物的專屬優惠，將從售後服務與獨家折扣雙管齊下。

全國電子表示，持續拓展多元客層，期望將揪感心的消費體驗帶給更多消費者。繼Digital City品牌線上購物平台上線後，聯手蝦皮購物拓展官方通路外的電商服務，希望結合蝦皮購物擁有的流量優勢與用戶輪廓，互利互惠拉抬雙方聲勢及市場。

凡於「蝦皮商城全國電子旗艦店」消費，就享有冷氣八年免費延長保固、冰箱/洗衣機五年免費延長保固、廢四機免費回收的全面售後保障。

「蝦皮商城全國電子旗艦店」試營運，首波瞄準大型家電主打「電視影音、洗衣機/乾衣機、冷氣/空調、冰箱/冷凍櫃」四大館別，每日祭出人氣商品獨家優惠。如TOSHIBA 10KG全自動洗衣機、Whirpool 12KG直立式洗衣機萬元有找、東元（1504）變頻冷暖空調買再送負離子空氣清淨機、SAMSUNG量子電視現省7千再送伊萊克斯超級完美管家滾刷版吸塵器。雙11當天更擴大1.1折限量優惠。

「蝦皮11.11最強購物節」結盟全國電子會員、感心服務和蝦皮回饋機制聯手強勢搶市。蝦皮購物／提供
「蝦皮11.11最強購物節」結盟全國電子會員、感心服務和蝦皮回饋機制聯手強勢搶市。蝦皮購物／提供

全國電子 蝦皮購物 家電

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