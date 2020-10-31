新創「簡單桌」善用大數據 助餐廳增加來客與消費

全台最大線上餐廳訂位平台 EZTABLE 簡單桌公布2020年第3季為止表現，2020 年餐飲產業受到嚴重衝擊，但 EZTABLE 仍逆勢成長，營收年成長2成，Q3營收年成長超過5成。EZTABLE 執行長陳翰林指出，疫情趨緩，加上經營團隊於 2018年底開始布局大數據策略，分析累積超過 10年、400萬會員的用餐行為數據，與策略夥伴結盟，創造佳績。

2020年受到疫情影響，線上延伸到線下的消費趨勢在餐飲產業加速發酵，許多與餐飲相關的科技團隊如雨後春筍般出現，2018 年底 EZTABLE 將資源聚焦在網路管道，致力於幫助餐廳開源導入新客群，強調餐廳業者的特色，進而媒合用餐者的需求。

EZTABLE 自 2018 年底開啟全面性的大數據策略佈局，加強數位資源及深化數據的應用。從400萬會員累積的數據資料中，重新分析消費者的喜好，將消費者的需求與預訂行為作為營運策略的基礎，加上數位廣告投放策略應用得當，成功將數據轉化為實質收益，創下營收歷年新高的紀錄，幫助許多餐廳找到新客群。

EZTABLE 從2019 年到 2020 年第三季，平台為每家餐廳帶來的訂單數增加 15%，平均客單價提升 30%；並透過「預付訂位」模式，讓取消訂單下降 20%，降低餐廳業者對於 No show 及訂單取消的煩惱。

大數據策略持續奏效，EZTABLE 今年第3季創下歷史同期最佳表現。EZTABLE 表示未來除了持續優化數據分析及佈局線上活動的廣告投放外，將更進一步深化與餐廳夥伴的合作關係，針對不同的餐廳類別、餐飲種類提供客製化銷售策略，攜手更多台灣餐飲品牌共同參與數位轉型，為營運帶來強勁的成長力道，例如饗食天堂、果然匯、傑克兄弟牛排館、大戶屋、bb.q CHICKEN、豆腐村、美滋鍋等。