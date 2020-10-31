聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯電專注本業 扮「護國群山」

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠聯電遭美國司法部以違反營業秘密案刑事起訴，但最後與司法部和解，獲美國法院判決輕罰6,000萬美元（約新台幣17.3億元）。聯電資深副總經理暨法務長張振倫昨（30）日受訪，坦言一年半前就選擇和解，因為聯電要專注本業、做好半導體製程，聯電不是護國神山，但也是「群山」；對後續與美光之間的訴訟也有信心。

張振倫表示，美國歷來商業秘密訴訟中，最高罰款案例是韓國Kolon竊取杜邦商業機密案，證據確鑿，罰了8,500萬美元，賠償2.75億美元，共達3.6億美元。但「證據會說話」，聯電檢視司法部起訴的罪名，提出證言，僅成立了侵害營業秘密項目，因此聯電從可能被重罰數億美元到最後輕罰6,000萬美元。

回憶整個訴訟期間，張振倫說，一年半前只有兩條路，一條是對抗，一條是和解。整個過程「一步一腳印」，台灣、美國都有訴訟，法務要協調雙邊狀況，密切注意互相影響，為公司選擇一個最好的策略。

他說，選擇對抗的結果可能是全敗，也可能全勝。聯電是一家企業，最後決定專注本業、尋求和解。

聯電 晶圓代工廠

延伸閱讀

盤中零股交易上路一週 首見單日成交金額下滑

外資賣超222.12億、連六賣 賣超三大類股最多

財股一週／盤中零股交易上路 勞保費率明年調升至11.5%

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

相關新聞

聯電組豪華律師團 晉華案致勝關鍵

美國司法部起訴聯電違反秘密保護法。聯電招兵買馬，組跨國豪華律師團，找來經驗豐富的張振倫擔任資深副總經理暨法務長。張振倫上...

OPPO推5G新機 台鏈看旺

5G服務上市，4G手機價格紛降至萬元以下，連5G手機都立刻出現萬元有找機種。

台中軟體園區加速器跨域新技術發表 串起服務價值鏈

經濟部加工出口區管理處與東海大學合作，於今（30）日舉辦「台中軟體園區智慧創新應用加速器基地創新培育發表會」，共有快思、...

聯電專注本業 扮「護國群山」

晶圓代工廠聯電遭美國司法部以違反營業秘密案刑事起訴，但最後與司法部和解，獲美國法院判決輕罰6,000萬美元（約新台幣17...

聯電評級／里昂示警：還有四變數

晶圓代工大廠聯電第3季獲利大好，美光訴訟案也塵埃落定，瑞士信貸等四大外資出具報告，二家重申「買進」，但里昂證券示警。認為...

蘋果年底推新品 筆電、穿戴齊發

蘋果上季財報不盡理想，iPhone 12延後上市占主要因素。執行長庫克主動表示年底前還有新品要發表，顯示11月可能還有新...

蘋果在陸苦戰 寄望5G新機勝出

蘋果上季大中華區銷售比去年同期銳減29%，降至2014年來最低，凸顯在中國大陸市場競爭加劇之際，蘋果的大中華區營收展望將...

宏碁奪PS5銷售代理權 搶攻遊戲產業

宏碁（2353）旗下今年成立的新公司「宏碁遊戲」有所斬獲，昨（30）日宏碁遊戲取得索尼（Sony）超夯遊戲主機PS5台灣...

中科串接產學研生醫及光電量能 加速學研成果產業化

科技部中科管理局今（30）日舉辦中部科學園區產學媒合交流會，活動邀請國研院國網中心、財團法人塑膠中心、工研院電光所介紹其...

意德士董座家族出身傳產 轉身投入科技產業

意德士科技（7556）董事長暨總經理闕聖哲自小出身是迪化街之子，但他大學唸材料工程，畢業之後再赴美取得工程管理碩士學位，...

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

聯電（2303）第3季財報大好，加上美光訴訟案塵埃落定，瑞士信貸等四大外資出具報告，二家重申「買進」，但里昂證券顧慮，聯...

小鴻海也有隱憂 立訊明年如何續拚高成長？

立訊精密收購台灣緯創在昆山和江蘇的兩家子公司，成為大陸首家iPhone代工廠，近期引人關注的是第3季財報淨利年增54.5%，連續九季獲利增速超過50%，同在蘋果供應鏈上，曾是富士康「打工妹」的立訊精密董座王來春儼然成為富士康的勁敵。

熱門新聞

勞工注意！ 明年勞保費率調高至11.5%

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

近2成國人無法緊急籌出10萬元 3成幾乎沒有儲蓄

王美花：將針對擁有台灣永居權的外國人發放三倍券

政院核定公股高層人事 邱月琴任第一金董座

勞工注意！勞保費率明年調升至11.5% 每月得多負擔24至46元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。