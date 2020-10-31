聯電專注本業 扮「護國群山」

晶圓代工廠聯電遭美國司法部以違反營業秘密案刑事起訴，但最後與司法部和解，獲美國法院判決輕罰6,000萬美元（約新台幣17.3億元）。聯電資深副總經理暨法務長張振倫昨（30）日受訪，坦言一年半前就選擇和解，因為聯電要專注本業、做好半導體製程，聯電不是護國神山，但也是「群山」；對後續與美光之間的訴訟也有信心。

張振倫表示，美國歷來商業秘密訴訟中，最高罰款案例是韓國Kolon竊取杜邦商業機密案，證據確鑿，罰了8,500萬美元，賠償2.75億美元，共達3.6億美元。但「證據會說話」，聯電檢視司法部起訴的罪名，提出證言，僅成立了侵害營業秘密項目，因此聯電從可能被重罰數億美元到最後輕罰6,000萬美元。

回憶整個訴訟期間，張振倫說，一年半前只有兩條路，一條是對抗，一條是和解。整個過程「一步一腳印」，台灣、美國都有訴訟，法務要協調雙邊狀況，密切注意互相影響，為公司選擇一個最好的策略。

他說，選擇對抗的結果可能是全敗，也可能全勝。聯電是一家企業，最後決定專注本業、尋求和解。