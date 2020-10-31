聯電組豪華律師團 晉華案致勝關鍵

美國司法部起訴聯電違反秘密保護法。聯電招兵買馬，組跨國豪華律師團，找來經驗豐富的張振倫擔任資深副總經理暨法務長。張振倫上任後換下原本的委任律師，選擇現在的律師團隊。他說，遇到這種大案，要找專門的律師、專家，兩年的訴訟過程，他最正確的決策之一就是堅持找對的律師。

張振倫表示，他與聯電當初委任的律師開過幾次會，很快發現彼此的想法有落差，最後決定找Leslie Caldwell律師事務所。Leslie Caldwell年輕時是美國紐約東區聯邦地區法院檢察官，她成功起訴一位殺警的毒梟，贏得了全國性的名聲。但Leslie Caldwell最出名的大案，就是集合律師和聯邦調查局幹員組成團隊，調查美國企業史上最大弊案安隆案，成功起訴30多名安隆高層。

Leslie Caldwell律師事務所有2,000多個律師，是美國知名大型律師事務所，收費也高。張振倫笑說，他因和Leslie Caldwell有交情「稍微有些折扣」，從結果來看，付出的費用有其價值。

張振倫笑聲爽朗，在公司內總是臉帶微笑。他是美國知名摩根路易斯律師事務所（Morgan Lewis & Bockius）前大中華區資深合夥人。一位在美國律師事務所執業的律師表示，摩根路易斯事務所在美國法律界的形象就是「他們律師一站出來，對方就會特別注意」，訴訟勝率算是高。

張振倫認為，訴訟期間就像開車，總是不斷面臨分叉路，這時候他要與其他律師商量、每一次決定都很關鍵。張振倫說，還好並未遇到完全無解的狀況，但該決定時就要排除眾議、堅持正確決策。