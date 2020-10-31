聯電評級／里昂示警：還有四變數

晶圓代工大廠聯電第3季獲利大好，美光訴訟案也塵埃落定，瑞士信貸等四大外資出具報告，二家重申「買進」，但里昂證券示警。認為美國制裁中芯帶來的轉單效益可能不如預期，與美光訴訟案可能還有裁罰等四變數，將聯電評級逆勢降到「減碼」，開降評第一槍。

四大外資對聯電最新評級中，瑞信證券重申「優於大盤」，滙豐證券維持「買進」，大和資本重申「減碼」；里昂從「買進」下調為「減碼」，目標價從31元降為29元。近期外資圈紛紛上修聯電評級，里昂首見反向下修。

里昂指出聯電的四大隱憂，包括美國對中芯制裁的程度可能不如預期、聯電承認竊密恐面臨更多裁罰、竊密案增加聯電大陸事業壓力、衝擊集團ESG形象，呼籲投資人「應從狂熱回歸理性」，不建議加碼聯電。

里昂指出，聯電訴訟案以承認竊密與美國司法部達成和解，罰金大幅降為6,000萬美元，但投資人應提防美國司法部的裁罰只是第一步，後續美光可能要求賠償。且聯電當「證人」承認協助中國晉華竊取機密，可能增加中國大陸官方疑慮，導致大陸事業經營面臨考驗。

里昂認為，投資人對聯電裁罰金減少過度樂觀，但並非最終結局。本業上聯電展望超出預期的亮點不多，如明年8吋晶圓持續調漲，已經普遍為市場預期，28奈米產能利用率逼近100%，再拉升空間也有限。

大和資本則擔心半導體庫存調整風險，先前也預警台積電明年第1季營收將因此季減一成以上，聯電同樣難置身事外，實際需求可能不及投資人預期。