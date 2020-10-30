鴻海子公司FII第3季獲利季增逾18% 保持穩健發展

鴻海子公司FII（工業富聯）今（30）日晚間發佈2020年第3季季報，FII說明，隨著疫情的有效防控以及經濟有力復甦，第3季度歸屬於母公司股東的淨利人民幣37.65億元，與第2季相比成長18.64%，較第1季度成長101.56%，保持穩健發展節奏。

FII前三季實現營業收入人民幣2825.76億元，年增長0.96%；歸屬於母公司股東的淨利人民幣88.05億元，同比降低13.54%。

另一方面，FII近期內加碼戰略佈局，包括戰略投資淩雲光技術集團、鼎捷軟體（仍需執行完成監管審批）等各領域領軍企業，強化硬軟整合和服務能力；與華潤水泥、大陸中信集團旗下的中信控股和中信戴卡成立合資公司，擴充跨行業、跨領域服務平臺之能力與價值，是支持業務協同、推動公司「智慧製造+工業互聯網」雙輪驅動戰略落地，並提供產業升級的重要舉措。

FII也表示，新成果也在加速落地，如自主研發的高性能雲邊存儲伺服器、室內高性能雲邊伺服器和全球首款室外高性能雲邊伺服器已進入量產階段；全球首款高性能雲邊液冷伺服器已在行業年度峰會「ODCC2020開放資料中心峰會」上展示，創新引領產業發展。