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蘋果年底推新品 筆電、穿戴齊發

經濟日報 / 記者何佩儒張瑞益／台北報導

蘋果上季財報不盡理想，iPhone 12延後上市占主要因素。執行長庫克主動表示年底前還有新品要發表，顯示11月可能還有新品發表會。市場預料是首款採用 Apple Silicon處理器的13吋MacBook Pro，及頭戴式耳機AirPods Studio，今年智慧手機、智慧穿戴及筆電三大新品全數到齊，搶攻年底耶誕旺季商機。

蘋果新品向來是由科技網站或爆料達人先行傳出，不過蘋果執行長庫克自己爆料，即使無法透露更多詳情，但還有幾件令人興奮的產品在年底前登場。相關供應鏈台積電、廣達、美律、臻鼎等相對受惠。

新冠肺炎疫情讓蘋果今年有多次創舉。包括首度舉辦線上發表會、新手機延後數周上市。發表會次數更創新高，包括9月推出iPad與Apple Watch，10月主打iPhone 12系列新機，11月可能又有新品發表。

不過蘋果新手機延後上市，導致iPhone銷量年減20%，在大中華地區銷售大跌29%，台股相關蘋概股昨日臉綠。包括譜瑞、台郡、臻鼎、台達電、台積電、美律及晶技等都下跌。

蘋果 台積電 智慧手機

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