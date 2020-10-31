聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果年底推新品 筆電、穿戴齊發
蘋果上季財報不盡理想，iPhone 12延後上市占主要因素。執行長庫克主動表示年底前還有新品要發表，顯示11月可能還有新品發表會。市場預料是首款採用 Apple Silicon處理器的13吋MacBook Pro，及頭戴式耳機AirPods Studio，今年智慧手機、智慧穿戴及筆電三大新品全數到齊，搶攻年底耶誕旺季商機。
蘋果新品向來是由科技網站或爆料達人先行傳出，不過蘋果執行長庫克自己爆料，即使無法透露更多詳情，但還有幾件令人興奮的產品在年底前登場。相關供應鏈台積電、廣達、美律、臻鼎等相對受惠。
新冠肺炎疫情讓蘋果今年有多次創舉。包括首度舉辦線上發表會、新手機延後數周上市。發表會次數更創新高，包括9月推出iPad與Apple Watch，10月主打iPhone 12系列新機，11月可能又有新品發表。
不過蘋果新手機延後上市，導致iPhone銷量年減20%，在大中華地區銷售大跌29%，台股相關蘋概股昨日臉綠。包括譜瑞、台郡、臻鼎、台達電、台積電、美律及晶技等都下跌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言