蘋果在陸苦戰 寄望5G新機勝出

蘋果上季大中華區銷售比去年同期銳減29%，降至2014年來最低，凸顯在中國大陸市場競爭加劇之際，蘋果的大中華區營收展望將繫於5G iPhone的銷售熱度。

為減輕市場疑慮，蘋果執行長庫克和財務長梅斯特里都預估，大陸銷售本季將重返成長。

梅斯特里說，iPhone需求到9月中之前都保持成長，後來才下滑，9月中正是往常新iPhone的上市時機，「我們對12月這季的業績成長非常、非常有信心。」庫克也說，大陸是上季因新iPhone尚未上市，受衝擊最重的區域。

彭博資訊指出，這無疑是在宣告，蘋果的未來將繫於支援5G上網的iPhone 12系列銷售前景。庫克表示，蘋果在正確時機進軍5G市場，因為電信商幾乎是以「周」為單位，不斷改善和擴大5G網路，大陸5G網路「相當先進」，可望帶動換機潮。

蘋果通常在第3季推出新iPhone系列，但今年卻延至10月底上市，且iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max這兩種機型，要到11月中才會在店面上架，原因是新冠肺炎疫情擾亂供應鏈。

然而，即便在疫情爆發前，蘋果推出5G智慧手機的步調，也落後多數競爭對手。

三星、華為、小米等主要競爭對手，都已於2019年推出數款5G機種，且在今年iPhone 12問世前，更陸續推出數十款平價的5G手機。