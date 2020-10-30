聯發科法說會 速看七大重點

IC設計大廠聯發科今天舉行線上法說會，揭露上季財報和對第4季展望，執行長蔡力行表示，第4季整體需求依然穩健，預期將是另一個顯著年成長的季度。經濟日報為讀者整理聯發科本次法說會七大重點如下：

一、Q3財報亮眼

合併營收、營業利益與獲利皆創單季歷史新高紀錄；受第3季獲利133.67億元，季增82.8%、年增93.7%，每股純益8.42元，毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，累計前三季大賺16.64元，超越去年全年14.69元。

二、成長型產品強勁

蔡力行指出，在第3季中，成長型產品包括物聯網、電源管理、客製化晶片等，營收占比27%-32%，這幾個產品線都有強勁的季成長；此外，物聯網產品線如智慧音箱、串流裝置與藍芽耳機的需求，在第3季皆有成長，主要來自亞馬遜智慧音箱新產品發表與市場需求回升。。

三、本季營收比傳統季節性強

蔡力行認為，聯發科將接續強勁成長的第3季，第4季整體需求依然穩健，預期將是另一個顯著年成長的季度；營收預估將較上季持平到下降8%，較去年則可增長達38%到50%，營收動能仍比傳統季節性來得強。

四、晶圓代工／封測產能吃緊

蔡力行坦言，確實有看到產能晶圓代工以及封測產能吃緊，但公司與廠商關係緊密，獲得足夠的產能，未來將密切關注供應狀況，而價格部份有調漲，但是對公司影響不顯著。

五、看好5G智慧型手機成長

將全球2020年出貨量預期由1.7-2億支上修至2億支，2021年更可望翻倍，而聯發科目前與所有主要Andriod陣營品牌皆有合作，且搭載聯發科處理器智慧型手機將進入歐美市場。

六、新產品概況

聯發科已備妥更高端的ARM CPU晶片以待客戶明年發表新產品，5G數據晶片也有進展，與Intel合作的首個筆記型電腦專案將於2021年上半年量產，並有新專案在進行中。

七、看好中長期伺服器市場

蔡力行點出，儘管近期伺服器需求放緩，仍對中長期的市場需求很有信心。