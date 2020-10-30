快訊

台鐵松山站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞雙向車延誤

災情慘重！愛琴海7.0強震導致淹水 土耳其大樓崩塌影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科法說會 速看七大重點

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

IC設計大廠聯發科今天舉行線上法說會，揭露上季財報和對第4季展望，執行長蔡力行表示，第4季整體需求依然穩健，預期將是另一個顯著年成長的季度。經濟日報為讀者整理聯發科本次法說會七大重點如下：

一、Q3財報亮眼

合併營收、營業利益與獲利皆創單季歷史新高紀錄；受第3季獲利133.67億元，季增82.8%、年增93.7%，每股純益8.42元，毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，累計前三季大賺16.64元，超越去年全年14.69元。

二、成長型產品強勁

蔡力行指出，在第3季中，成長型產品包括物聯網、電源管理、客製化晶片等，營收占比27%-32%，這幾個產品線都有強勁的季成長；此外，物聯網產品線如智慧音箱、串流裝置與藍芽耳機的需求，在第3季皆有成長，主要來自亞馬遜智慧音箱新產品發表與市場需求回升。。

三、本季營收比傳統季節性強

蔡力行認為，聯發科將接續強勁成長的第3季，第4季整體需求依然穩健，預期將是另一個顯著年成長的季度；營收預估將較上季持平到下降8%，較去年則可增長達38%到50%，營收動能仍比傳統季節性來得強。

四、晶圓代工／封測產能吃緊

蔡力行坦言，確實有看到產能晶圓代工以及封測產能吃緊，但公司與廠商關係緊密，獲得足夠的產能，未來將密切關注供應狀況，而價格部份有調漲，但是對公司影響不顯著。

五、看好5G智慧型手機成長

將全球2020年出貨量預期由1.7-2億支上修至2億支，2021年更可望翻倍，而聯發科目前與所有主要Andriod陣營品牌皆有合作，且搭載聯發科處理器智慧型手機將進入歐美市場。

六、新產品概況

聯發科已備妥更高端的ARM CPU晶片以待客戶明年發表新產品，5G數據晶片也有進展，與Intel合作的首個筆記型電腦專案將於2021年上半年量產，並有新專案在進行中。

七、看好中長期伺服器市場

蔡力行點出，儘管近期伺服器需求放緩，仍對中長期的市場需求很有信心。

聯發科 蔡力行

延伸閱讀

聯發科第4季展望 估營收年增38%至50%

聯發科第3季營收、獲利創新高 每股純益8.42元

OPPO宣布在台推出5G手機 萬元有找

蘋概股疲軟 台股跌116點收12,546

相關新聞

意德士董座家族出身傳產 轉身投入科技產業

意德士科技（7556）董事長暨總經理闕聖哲自小出身是迪化街之子，但他大學唸材料工程，畢業之後再赴美取得工程管理碩士學位，...

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

聯電（2303）第3季財報大好，加上美光訴訟案塵埃落定，瑞士信貸等四大外資出具報告，二家重申「買進」，但里昂證券顧慮，聯...

小鴻海也有隱憂 立訊明年如何續拚高成長？

立訊精密收購台灣緯創在昆山和江蘇的兩家子公司，成為大陸首家iPhone代工廠，近期引人關注的是第3季財報淨利年增54.5%，連續九季獲利增速超過50%，同在蘋果供應鏈上，曾是富士康「打工妹」的立訊精密董座王來春儼然成為富士康的勁敵。

我是龜兔賽跑的烏龜！耀登資歷最深卻今年才上市 關鍵在桃園這支小天線

隨著新iPhone等5G消費電子產品上市，位於桃園八德的一間實驗室，正如火如荼進行各種新產品驗證。這個耗資近4千萬元的5G實驗室，不只是全台最高規格、在大中華區數一數二，更是台灣產業打國際盃的關鍵拼圖。

半導體設備出口 估連八年創新高

政府推動半導體設備國產化有成，財政部昨（29）日發布統計通報指出，國內生產半導體等機械出口規模，自2013年至2019年...

市場：聯電可能啟動跨國併購

聯電昨（29）日公告，董事會決議為擴充產能進行可能的投資案，授權董事長對可能的投資標的，參與競標、議價、協商並簽署相關文...

鎧俠大擴產 力成將迎封測訂單

鎧俠大動作擴充儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產能，要豪砸1兆日圓（約新台幣2,770億元）興建旗下歷來最大工廠...

三星看壞資料中心後市 緯穎、信驊、南亞科受影響

三星昨（29）日示警，伺服器等資料中心應用市況差，對DRAM等記憶體晶片需求疲軟，將衝擊本季營運。在三星之前，英特爾也釋...

面板雙虎同步轉盈 本季報價估再漲9%

面板雙虎對後市持續樂觀，預估本季報價漲幅可達7%至9％。友達董事長彭双浪昨（29）日表示，本季有望延續上季的好表現，產能...

三星手機銷售有壓 牽動台鏈

三星不僅悲觀預期伺服器後市將拖累其記憶體業務，也認為本季智慧手機和消費電子產品面臨市場競爭加劇壓力，不利相關產品銷售。

晉華案 聯電將支付17億罰金

聯電昨（29）日公告，就美國司法部起訴該公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，承認侵害一項營業秘密，同意支...

面板雙虎出運 同步轉盈

受惠面板報價勁揚，友達、群創昨（29）日公布第3季財報同步轉盈，分別終止連六季與連七季虧損。群創第3季毛利率更攀上八季來...

熱門新聞

勞工注意！ 明年勞保費率調高至11.5%

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠

近2成國人無法緊急籌出10萬元 3成幾乎沒有儲蓄

王美花：將針對擁有台灣永居權的外國人發放三倍券

政院核定公股高層人事 邱月琴任第一金董座

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。