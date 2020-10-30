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台中軟體園區加速器跨域新技術發表 串起服務價值鏈

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
現場共有20家廠商展出研發成果，同時也展現加速器的創新培育特色。記者宋健生/攝影
現場共有20家廠商展出研發成果，同時也展現加速器的創新培育特色。記者宋健生/攝影

經濟部加工出口區管理處與東海大學合作，於今（30）日舉辦「台中軟體園區智慧創新應用加速器基地創新培育發表會」，共有快思、洛汗國際等20家廠商展出研發成果，同時也展現加速器的創新培育特色。

活動內容包含介紹基地創新培育特色機制、新創團隊與投資人現場交流，並安排園區內團隊分享創新成果、攤位展示。

另外，今年度雙方合作舉辦的「約農盃創新創業競賽」，也舉辦頒獎典禮，並邀請中華民國全國創新創業總會代表與創投業者、區內外廠商、東海大學等中部大專院校校長共襄盛舉。

加工區管理處長黃文谷表示，台中軟體園區智慧創新應用加速器基地成立至今，已陸續進駐38家新創團隊，成果豐碩。

加工區管理處期望聚焦智慧應用相關產業，不僅提供優質空間及軟硬體設施，更鏈結中軟園區產業資源，提供新創團隊實證體驗場域及各式共享服務資源，讓新創團隊的創新解決方案能找到出口，促成新產業創生。

此次發表會共計有20家廠商展出成果，包含快思公司針對中小企業開發的雲端智能先進排程解決方案，提供快速上線、輕量型的親民付費機制。

洛汗國際以產品外觀造型設計、產品結構研發設計、逆向工程、VR設計、再生能源等產品工程開發，協助客戶將自有產品創造為獨特且不易仿造的商品，提升競爭優勢。

雄欣科技透過融合人工智慧技術、次世代邊緣運算、資料湖泊架構，解決全球多種產業的安全與照護服務痛點；群馥科技提供投資者跨平台的投資服務，透過科技結合金融，打造智能數位證券服務。

摩爾資通則透過醫療物聯網、結合AI科技，打造高彈性量身規劃的醫療系統和醫療儀器軟體，帶領客戶走向多元創新能量。

此外，加工區管理處今年更與東海大學合作，舉辦「約農盃創新創業競賽」，期望透過競賽鏈結學校與企業，發掘優秀人才，吸引在地新創團隊；競賽分為大專組與新創組，共計18組得獎團隊。

此次得獎的新創團隊產品，包括人工智慧養殖管理平台、LASSIE設備智慧監控系統、醫療代步車-人工智慧輔助剎車系統、主動式追蹤呼吸代謝儀與免接觸式電梯技術，創新力十足。

「台中軟體園區智慧創新應用加速器基地創新培育發表會」今天登場。記者宋健生/攝影
「台中軟體園區智慧創新應用加速器基地創新培育發表會」今天登場。記者宋健生/攝影
台中軟體園區智慧創新應用加速器基地已有38家新創團隊進駐，成果豐碩。記者宋健生/攝影
台中軟體園區智慧創新應用加速器基地已有38家新創團隊進駐，成果豐碩。記者宋健生/攝影

東海大學 軟體

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