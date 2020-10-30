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中科串接產學研生醫及光電量能 加速學研成果產業化

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中部科學園區產學媒合交流會，現場發表創新研發成果、促進產學媒合交流。 記者宋健生／攝影
中部科學園區產學媒合交流會，現場發表創新研發成果、促進產學媒合交流。 記者宋健生／攝影

科技部中科管理局今（30）日舉辦中部科學園區產學媒合交流會，活動邀請國研院國網中心、財團法人塑膠中心、工研院電光所介紹其研究能量與技術資源。

另外，還有榮獲今年度創新創業激勵計畫創業傑出獎的「台灣圖靈鏈」現場分享區塊鏈技術；並由中興大學、勤益科大、暨南大學、逢甲大學等大學院校生醫、光電領域專家學者，發表創新研發成果，促進產學媒合交流。

中科管理局長許茂新表示，這場活動除由科研單位及學界專家分享研發技術與成果，也特別邀請FITI計畫獲獎團隊發表創新技術，另安排廠商與學研單位交流互動，以加研發成果產業化，並促進園區廠商產業創新應用與技術升級。

這場產學媒合交流會，有近40個產官學研單位、100多位代表踴躍出席，中興大學校長薛富盛、台中教育大學創新育成中心主任葉聰文、中科產學訓協會秘書長林佳鋒等人也都到場。

活動分別由國網中心進行「國網中心智慧服務簡介」、塑膠中心發表「塑膠中心生醫商品化服務平台介紹」、工研院電光系統所發表「Mini /Micro LED概述與發展現況」、台灣圖靈鏈發表「區塊鏈如何翻轉學習履歷與數位認證」。

為促使學研成果產業化，另依領域別分組，生醫組由中興大學發表「生醫訊號增強之檢測系統」及勤益科大發表「全外氣自然能轉換系統」。

光電組則由暨南大學發表「LED燈光於農業領域之應用」；逢甲大學介紹「高穩定性複合量子點於顯示器與生醫檢測應用」。

許茂新說，活動中有許多創新技術與實務經驗的分享，加上最後熱絡的產學媒合交流，讓與會代表收穫滿滿；中科管理局也期盼藉由系列活動，串接園區生醫及光電產業與學研單位研發成果，提升技術水平與產業競爭力。

中科 中興大學 光電

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