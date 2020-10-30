雙11詐騙氾濫 趨勢科技：嚴防三大陷阱

電商界年度盛事「雙11購物節」即將到了，消費者充滿期待，但許多網路不肖份子也正摩拳擦掌、做好準備，等待無辜受害者意圖創造另類的「雙11業績」。國際資安大廠趨勢科技表示，近期網路上出現大量雙11「假好康」詐騙訊息，專為購物季量身打造，除了假冒知名電商平台增加可信度之外，更利用消費者搶優惠、搶便宜的心態，趁機吸引民眾上鉤。

趨勢科技觀察，近期常見的詐騙陷阱有三大類。第一種是「電商會員可拿好禮」，因為不少電商平台已提前為雙11起跑暖身，期望吸引會員目光創造業績，詐騙分子便利用「電商會員大放送」、「好禮等你拿」等詐騙訊息，吸引民眾輸入個人資料，落入陷阱。

另外是「網購商品到貨」連結訊息。民眾可能會收到內容為「商品派發、請查收」等搭配短網址的文字簡訊，在雙11購物包裹收發極為頻繁的期間，民眾時常不疑有他就點擊查看，個資也在無意間遭盜竊而不自知。

由於雙11期間優惠活動多，「幸運中獎通知」也成為常見的詐騙手法。不肖份子看準消費者經常積極參與中獎，透過手機簡訊或臉書訊息推播「幸運中獎通知」頁面，以電商平台「抽獎活動幸運中獎」為由，在民眾掉以輕心之際，趁機騙取個資或金錢。

趨勢科技提醒，近期除了雙11購物節相關網路陷阱外，不實減重、肯德基相關詐騙也相當氾濫，建議切勿隨意點選可疑網址，需要常保警覺心。

趨勢科技也建議，民眾接收到可疑訊息時，可將網址轉傳給趨勢科技防詐達人的LINE＠帳號，迅速確認是否為惡意連結；當民眾在臉書發現可疑訊息時，也可以傳送給趨勢科技防詐達人臉書版辨別真偽，以防個資外洩及錢財損失的風險。