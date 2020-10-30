MIC：全球5G用戶數預估2021年達3.3億人

資策會產業情報研究所（MIC）舉行《 MIC FORUM Fall》，聚焦5G產業與5G電信服務發展趨勢。MIC指出，5G商轉進度為全球產業關注焦點，全球共有129個國家，397家營運商宣布正在投資5G項目、共101家營運商在44個國家推出5G商用網路，其中94家營運商推出5G行動服務，37家營運商推出5G FWA服務，全球5G網路布建速度遠比4G當時快速，全球5G用戶數將從2020年1.9億成長至2021年3.3億。

以地區來看，其中東北亞由於享有人口優勢，加上韓國與中國大陸商轉時間早，將成為用戶數成長最主要地區，其次為北美洲、西歐，預估2025年全球5G用戶數將占行動用戶數達21%，其中，亞洲已開發國家、北美、中國大陸與歐洲滲透率將更高。

資深產業分析師徐子明指出，雖然5G有機會透過高資費提升ARPU表現，但受限於用戶滲透率成長需要時間，2020-2021年5G收入能挹注行動服務營收的成長幅度有限。

資策會MIC表示，預估全球電信商將在2020-2025年花費1.1兆美元建置網路，有近八成比重使用於5G主題上，顯示電信商對5G商機寄予厚望。而受到2020年新冠肺炎疫情的影響，跨國漫遊收入大幅下滑，進而影響電信商營收表現。