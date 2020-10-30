MIC：未來五年全球5G投資近8800億美元 小型基地台翻身

資策會產業情報研究所（MIC）今（30）日指出，預估全球電信商將在2020~2025年花費1.1兆美元建置網路，其中有近八成比重使用於5G主題上，也就是將近8,800億美元，小型基地台（small cell）也因此翻身，到2026年全球5G小型基地台將占市場超過90%。

MIC今日舉行《33rd MIC FORUM Fall》研討會，聚焦5G產業與電信服務發展趨勢。MIC表示，小型基地台成為支持未來5G服務的重要環節，隨著歐美法規鬆綁與專網發展，皆有助於提升行動營運商布建意願；目前預期2022~2023年會有更明顯成長，2026年全球5G小型基地台將占市場超過90%。

資深產業分析師徐子明表示，open RAN與行動邊緣運算（MEC）發展也值得留意，特別是MEC部分，電信商開始布建小型資料中心與拉攏合作夥伴，而雲端大廠將成為電信商須合作的優先對象，透過結合開發出更多創新熱門應用。

MIC表示，目前全球共有129個國家、397家營運商宣布正在投資5G項目，其中有94家營運商推出5G行動服務、37家營運商推出5G FWA服務，全球5G網路布建速度遠比4G當時快上許多。

在使用人數上，MIC預估全球5G用戶數將從2020年1.9億成長至2021年3.3億，其中東北亞因為人口優勢及商轉時間較早，將成為用戶數成長最為顯著的地區，其次則是北美洲、西歐；到了2025年，全球5G用戶數將占行動用戶數達21%，其中亞洲已開發國家、北美、中國大陸與歐洲滲透率將更高。

但是受到新冠肺炎疫情影響，電信商跨國漫遊收入大幅下滑，進而影響營收表現。資深產業分析師徐子明指出，雖然5G有機會透過高資費提升ARPU（每用戶平均收益）表現，但受限於用戶滲透率成長需要時間，2020~2021年5G收入挹注行動服務營收的成長幅度還是有限。