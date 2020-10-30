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光寶公布 第3季每股純益1.29元

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

光寶科技（2301）公布上季營運成果，受惠於光電產品與電源管理應用於雲端運算、5G、AIoT，與筆記型電腦及遊戲產品相關出貨成長，全球合併營收413.3億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，季增6%；加上全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升，第3季銷貨毛利率和營業淨利率分別為19%和9.6%，分別年增2.8個百分點和2.9個百分點；營業淨利39.9億，年增23%，與營業淨利率均創下單季歷史新高；稅後純益29.9億元，每股淨利1.29元。

累計今年前三季營收達1,157億元，銷貨毛利率17.9%，營業淨利率為7.2%；分別年增2.8個百分點及2.1個百分點；前三季營業淨利83.9億元，年增24%；稅後純益80.1億元，每股淨利3.45元；前三季獲利率與每股淨利均再創歷史高點。

光寶表示，透過營運活動所產生之自由現金淨流入，當季之淨現金部位達422億元。

光電部門第3季營收佔整體20%，受惠LED元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上汽車照明 、戶外LED照明產品出貨增加帶動光電部門營收季增逾一成。

資通訊產品部門營收佔比達76%；雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源及遊戲類電源產品需求成長以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升帶動下，資通訊產品部門，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，營收較上一季成長。

展望第4季，看好LED光電產品與電源管理持續於5G、AIoT以及遊戲產品等相關應用需求穩定成長，核心事業營運表現持續提升。

營收 光電

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