亞泰Q3營益率創新高 每股純益1.39元

立訊精密收購台灣緯創在昆山和江蘇的兩家子公司，成為大陸首家iPhone代工廠，近期引人關注的是第3季財報淨利年增54.5%，連續九季獲利增速超過50%，同在蘋果供應鏈上，曾是富士康「打工妹」的立訊精密董座王來春儼然成為富士康的勁敵。

2020-10-30 10:34