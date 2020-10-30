亞泰Q3營益率創新高 每股純益1.39元
亞泰影像（4974）公布第3季財報，合併營收10.8億元，營業毛利2.07億元，季增率14%，年增率7%，主係營收成長，帶動毛利率增長所致；營業利益1.59億元，季增率15%，年增率16%，毛利率及營業利益率優於預期，創單季新高；稅後淨利1.01億元，由於新台幣及人民幣兌美金升值產生匯兌損失影響，本季淨利與上季約當，每股純益1.39元。
亞泰今年前三季合併營收28.87億元，營業毛利5.1億元，年增率12%，主係營運效率提升所致，營業利益約3.79億元，年增率18%，稅後淨利2.91億元，由於台幣及人民幣兌美金升值產生匯兌損失，每股純益4.02元。
展望本季，預期整體產能利用率維持高檔，期望發揮最大營運效益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言