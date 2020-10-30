意德士董座家族出身傳產 轉身投入科技產業

意德士科技（7556）董事長暨總經理闕聖哲自小出身是迪化街之子，但他大學唸材料工程，畢業之後再赴美取得工程管理碩士學位，闕聖哲以材料工程的高學歷背景，從事特用材料的銷售業務，如今創業成功，完成自己當年自行創業的人生目標。

現年55歲的闕聖哲是迪化街布商之子，高中時面臨家道中落，於是他大學選擇唸工程，希望畢業之後能找到高薪的好工作，不過，闕聖哲的母親是國小老師，她希望兒子出國拿博士，因此，他畢業之後，為滿足母親對他的期待，決定赴美取得工程管理碩士學位，其實，當時他一直希望能夠自行創業。

闕聖哲在大三時就決定要出國唸書，並且決定未來要自己創業，他26歲留學回來之後，並未立即投入高科技產業或實現自己的願望自行創業，反而先是有計畫性快速在3家公司上班，學習各領域不的能力和經驗，每個工作只做1年多，第一個工作是汽車公的檢測員，第二個工作在貿易公司做業務，第三個工作是負責國外業務，學會怎麼看財務報表，怎麼接訂單怎麼參展，也開展了國外的市場。

在取得學歷、也學得其他領域的專業之後，30歲那一年帶著存款30萬元就開始創業，他說自己是繞了一圈，學到該學的之後，再回到自己材料系本行，用自己最熟悉的材料工程創立公司，至今已經開了6家公司。

意德士科技主要產品應用於半導體廠的薄膜、蝕刻、黃光、擴散等製程。展望未來，闕聖哲說，隨著智慧科技的時代來臨，5G、AI、物聯網、智慧製造、智慧車用電子及智慧醫療等應用趨勢爆發需求，半導體先進製程愈趨重要，需求也愈趨擴大，將帶動意德士持續成長茁壯。