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美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
聯電今天不反應利多跳空走低。圖／取自券商軟體
聯電今天不反應利多跳空走低。圖／取自券商軟體

聯電（2303）第3季財報大好，加上美光訴訟案塵埃落定，瑞士信貸等四大外資出具報告，二家重申「買進」，但里昂證券顧慮，聯電受惠中芯制裁效益可能不如預期，與美光的訴訟案也不排除再有裁罰等四變數，逆勢跳砍聯電評級至「減碼」，目標價降為29元，另大和資本也重申「減碼」。

聯電今天受到大盤震盪，股價不反應利多反而跳跌，盤中跌幅達3%，近10點30分左右已成交21萬張。

四大外資最新對聯電評級，分別是瑞信證券重申「優於大盤」，目標價40元，滙豐證券維持「買進」，目標價38元，里昂「買進」降至「減碼」，目標價31元降為29元，大和資本重申「減碼」，目標價20元。

瑞士信貸、滙豐及里昂均認為，聯電第3季獲利表現突出，大幅超前市場預測，但里昂對後市展望提出四隱憂，包括中芯制裁程度不如想像恐致中國成熟製程加速發展、聯電承認竊密不排除有更多裁罰、此案同步增加聯電大陸事業壓力、也不利聯電的ESG形象，因此逆勢降評，呼籲投資人應「從狂熱回歸理性」。

里昂指出，聯電訴訟案雖以承認竊密和解，罰金降到6,000萬美元，但在美中科技爭霸的意識抬頭，投資人應提防美國司法部的裁罰只是第一步，後續可能再就美光案要求賠償。而聯電承認協助中國晉華竊取機密，「證人」（witness）的角色也增加中國官方疑慮，可能導致大陸事業面臨考驗。

里昂表示，就本業來看，聯電雖然對明年12吋及8吋需求樂觀，8吋晶圓預估再漲8%-10%，然市場已普遍預期此利多，另3、4季28奈米產能利用率預估達90%-95%，再拉升空間有限，毛利率可能已達頂峰。

里昂對於中芯制裁效應也持懷疑，認為美國陸續開門給陸廠，轉單程度可能不像市場激情反應的那麼大。整體雖反映財報及樂觀的展望，上修聯電今、明、後年獲利預測4%-12%，但考量上檔有限，建議減碼。

聯電 瑞士信貸 美光

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