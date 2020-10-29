聯電：8吋晶圓定價已底定 急單及新訂單價格將調漲

晶圓代工廠聯電（2303）今（29）日舉行法說會，針對外資關心的漲價議題，聯電指出今年的8吋晶圓定價已底定，但急單以及新增訂單價格將有調漲，此外也證實，中芯禁令帶動轉單效應，不過聯電的首要任務是滿足既有客戶的需求，有餘裕才會協助。

針對外界關注的代工價格調漲議題，聯電回應證實，今年的8吋晶圓定價已底定，但急單以及新增訂單價格將有調漲，至於2021年8吋部分確實有漲價，但12吋還是維持穩定。

至於中芯禁令，聯電證實，確實有客戶希望轉單至聯電，但聯電的首要任務為滿足既有客戶需求，有餘裕才會協助。

庫存方面，聯電指出，目前IC設計業者庫存天數確實維持在高於季節性的水準，但不確定這是否將會成為新常態，且考量到庫存可能不只堆積在IC設計公司，甚至可能在系統廠／通路商，因此將持續關注庫存水位變化。