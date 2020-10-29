快訊

金馬導演張毅傳病危 影后楊惠姍哀慟：求菩薩分一點苦給我

本月第廿度 共機運九通信對抗機擾我西南空防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緯創拚新創事業 旗下緯育坐穩專業線上教育龍頭寶座

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
緯創副董事長黃柏漙（左）與緯育台灣區總經理劉德泰。記者蕭君暉/攝影
緯創副董事長黃柏漙（左）與緯育台灣區總經理劉德泰。記者蕭君暉/攝影

緯創（3231）力拚新創事業，旗下三大新事業，緯謙，緯創醫學與緯育，2021年將以緯育成長幅度最大，目標是倍數成長，並坐穩台灣第一大專業線上教育平台龍頭，2021年進軍東南亞市場，進一步向海外市場發展。

由於硬體產業發展已到瓶頸，緯創這幾年積極扶植新創事業，緯創副董黃柏漙今（29）日表示，緯創三大新創事業，分別是做線上教育的緯育，做雲端服務的緯謙，以及做智慧醫療與精準醫療的緯創醫學。

黃柏漙說，目前緯謙營收規模約8億元，緯育2億元，緯創醫學4億元左右。2021的目標，緯謙將超過10億，緯育要達到4億元，緯創醫學預估為6到7億元。可以看出，緯育的成長幅度最大，主要是新知識與疫情帶動遠距教學需求快速上升。

緯育台灣區總經理劉德泰表示，緯育目前已經有80多家企業的訂閱客戶，1000家企業使用緯育的課程，成立四年來，會員數近20萬人，目標是希望前1000大的公司，有半數是緯育的客戶，會員數則希望增長到40萬人。

劉德泰說，在台灣做專業線上教育課程的，緯育應該是第一，目前緯育線上教育的課程包括人工智慧、大數據、新能源與區塊鏈等，這些新的產業知識，都是當前最熱門，也是企業最需要的知識與人才，有許多人透過緯育學習AI知識，還沒畢業就被科技公司挖走了，需求非常暢旺，目前可以說，人工智慧與雲端方面的人才非常搶手。例如聯發科透過緯育，在兩年內就培養了700個AI工程師。

除了台灣市場，緯育未來也將走出去，劉德泰說，最近在談擴展東南亞市場，包括泰國越南馬來西亞都在談，2021年一定會落地東南亞，由於緯創在馬來西亞有4萬多人的工廠，因此，將從緯創先開始，另外，越南人的學習慾望強烈，尤其是對ICT的學習，這對緯育推展科技新知識的線上教育，將有相當大的助力。

當然除了科技專業之外，緯育未來目標是只要是線上教育，不論什麼課程都可以做，現在已經與Live ABC合作語言，並與學校及醫院做研究，如何做長照的認證課程，緯育未來將對所有領域的知識，展開線上教育，持續擴大市場規模與網路聲量，鞏固其龍頭地位。

緯創 東南亞

延伸閱讀

緯創衝刺新事業 旗下緯育目標明年營收翻倍

緯創 秀智慧交通解決方案

高球／意外催生緯創公開賽 旅外好手到齊搶金盃

緯創深耕高雄 衝刺研發

相關新聞

友達Q4營運維持高檔 彭双浪：訂單看到明年上半年

面板大廠友達（2409）今（29）日舉行線上法說會，公布第3季獲利達28.9億元，和上季獲利表現相比一舉改善了相近60億...

緯創衝刺新事業 旗下緯育目標明年營收翻倍

緯創集團（3231）衝刺新事業，主要三大新事業緯醫、緯育及緯謙目前高速成長，其中，主攻雲端教育平台的緯育今年在新冠疫情下...

緯創拚新創事業 旗下緯育坐穩專業線上教育龍頭寶座

緯創（3231）力拚新創事業，旗下三大新事業，緯謙，緯創醫學與緯育，2021年將以緯育成長幅度最大，目標是倍數成長，並坐...

宏碁搶攻美麗商機 全新品牌飲料將開賣

宏碁（2353）從電腦本業跨入生活風格品牌，於今年6月推出旗下PredatorShot能量飲料及VitaBeauty莓果...

氣立六連霸獲台灣精品獎 研發設計品質受肯定

專業自動化氣壓元件製造廠商台灣氣立（4555）今（29）日宣布，今年再度入選台灣產業最高榮耀「台灣精品獎」殊榮，這也是氣...

筆電缺貨概念股 誰先衝出？

受惠於疫情下的遠距商機，帶動筆電需求強勁，隨歐美地區疫情有捲土重來跡象，預料筆電需求仍會持續增加。

國內第一條多款車身智慧產線 福特六和年產值將增60億

為促進國內汽車產業智慧升級，經濟部工業局推動「汽車產業領航計畫」，成功打造可30秒快速切換車型，且在同⼀條產線上生產4款...

華碩搶食安市場 推蔬果洗淨偵測器

擔心農藥殘留嗎？華碩（2357）推出專為食安把關的「ASUS PureGo蔬果洗淨偵測器」，將繁複的實驗室檢驗轉為輕巧時...

欣興BT載板火警影響高通 機構估三廠家有望獲轉單

欣興（3037）山鶯廠28日火警影響部分BT載板製程，恐也連帶影響高通部分4G晶片出貨。以賽亞調研（Isaiah　Res...

谷底已到 DRAM醞釀景氣回升行情

美中對抗以來，DRAM需求持續疲弱，原以為今年可伴隨５Ｇ發展恢復元氣，不料碰上疫情阻礙。好在產業終見落底訊號，相關廠商營運也將迎來回升態勢。

三星示警！ 記憶體市場Q4有壓力 台廠：後市待觀察

三星電子（Samsung）上季財報受到華為急單效應帶動，上季業績表現成長，但三星今（29）日卻對後市示警指出，在需求轉弱...

台積電需求強勁 日商湧入台灣舊石化廠 還將改變高速公路面貌？

日本德山、信越、三菱瓦斯化學等日商，最近紛紛宣布來台投資，連大社石化工業區的舊廠也吸引了他們目光。原來是台灣晶圓代工的商機實在太大，光一家工廠就要準備500多輛化學槽車

熱門新聞

方悅服飾傳潤寅詐貸翻版? 放款銀行名單金額全都露

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

台積電先進製程推手 曹敏率千人團隊超車英特爾

欣興火警 衝擊旺季供貨

史上最大上市案…螞蟻IPO 壽險搶購

台幣強勢 五壽險備妥銀彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。