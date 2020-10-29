緯創拚新創事業 旗下緯育坐穩專業線上教育龍頭寶座

緯創（3231）力拚新創事業，旗下三大新事業，緯謙，緯創醫學與緯育，2021年將以緯育成長幅度最大，目標是倍數成長，並坐穩台灣第一大專業線上教育平台龍頭，2021年進軍東南亞市場，進一步向海外市場發展。

由於硬體產業發展已到瓶頸，緯創這幾年積極扶植新創事業，緯創副董黃柏漙今（29）日表示，緯創三大新創事業，分別是做線上教育的緯育，做雲端服務的緯謙，以及做智慧醫療與精準醫療的緯創醫學。

黃柏漙說，目前緯謙營收規模約8億元，緯育2億元，緯創醫學4億元左右。2021的目標，緯謙將超過10億，緯育要達到4億元，緯創醫學預估為6到7億元。可以看出，緯育的成長幅度最大，主要是新知識與疫情帶動遠距教學需求快速上升。

緯育台灣區總經理劉德泰表示，緯育目前已經有80多家企業的訂閱客戶，1000家企業使用緯育的課程，成立四年來，會員數近20萬人，目標是希望前1000大的公司，有半數是緯育的客戶，會員數則希望增長到40萬人。

劉德泰說，在台灣做專業線上教育課程的，緯育應該是第一，目前緯育線上教育的課程包括人工智慧、大數據、新能源與區塊鏈等，這些新的產業知識，都是當前最熱門，也是企業最需要的知識與人才，有許多人透過緯育學習AI知識，還沒畢業就被科技公司挖走了，需求非常暢旺，目前可以說，人工智慧與雲端方面的人才非常搶手。例如聯發科透過緯育，在兩年內就培養了700個AI工程師。

除了台灣市場，緯育未來也將走出去，劉德泰說，最近在談擴展東南亞市場，包括泰國越南馬來西亞都在談，2021年一定會落地東南亞，由於緯創在馬來西亞有4萬多人的工廠，因此，將從緯創先開始，另外，越南人的學習慾望強烈，尤其是對ICT的學習，這對緯育推展科技新知識的線上教育，將有相當大的助力。

當然除了科技專業之外，緯育未來目標是只要是線上教育，不論什麼課程都可以做，現在已經與Live ABC合作語言，並與學校及醫院做研究，如何做長照的認證課程，緯育未來將對所有領域的知識，展開線上教育，持續擴大市場規模與網路聲量，鞏固其龍頭地位。