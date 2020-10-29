友達Q4營運維持高檔 彭双浪：訂單看到明年上半年

面板大廠友達（2409）今（29）日舉行線上法說會，公布第3季獲利達28.9億元，和上季獲利表現相比一舉改善了相近60億元，幅度驚人。董事長彭双浪表示，第4季有望延續上季的好表現，稼動率維持高檔，尤其全球疫情蠢蠢欲動，客戶給出的能見度已到明年上半年。

友達第3季歸屬母公司淨利28.9億元，每股純益0.3元，在經歷連6季虧損後，終於轉虧為盈。不過由於上半年維持虧損，今年前3季每股純益為-0.53元。

友達第3季合併營收732.3億元，季增15.3%、年增4.4%，是近6季以來的高點。針對第3季的出貨表現，友達表示，10吋以上大尺寸面板出貨量超過3,383萬片，季增10.2%；中小尺寸面板出貨量約3,006萬片，季增3.3%。

彭双浪表示，因為各地央行實行寬鬆政策以及政府提供補助，在消費力道上有所支撐，加上上半年疫情造成庫存水準偏低，消費需求要完全消化仍需要一段時間。

從供給面來看，彭双浪指出，除了韓廠即將關廠外，中國政府因為面板進口替代目標達成，以及貿易戰下對半導體的迫切需求，加上疫情、水患等其他資金需求的排擠效應，今年對面板廠的補貼已有大幅下降。他認為，這會讓面板市場逐漸回到市場機制，發展上較為健康且平衡，是比較好的結果。

展望後市，友達第3季稼動率高達95%，營運火熱可望延續到第4季，且在價格持續昂揚的情況下，市場普遍看好能推升友達營收表現。對於缺料的情況，彭双浪表示，近期零組件缺料情況確實較為嚴峻，但友達與上游供應商合作時間來得久，具有一定優勢；未來也會靈活調動產能，盡量滿足客戶需求。