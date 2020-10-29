宏碁搶攻美麗商機 全新品牌飲料將開賣

宏碁（2353）從電腦本業跨入生活風格品牌，於今年6月推出旗下PredatorShot能量飲料及VitaBeauty莓果膠原蛋白飲後，市場反應熱烈，近期PredatorShot能量飲料更於全台全家便利商店及家樂福開賣，打造多元通路、搶攻電競玩家。

此次，宏碁更加碼推出全新「VitaBeauty HA」與「VitaBeauty Lutein 葉黃素飲」兩款新飲品，除了滿足電競玩家外，更著重愛美人士最在意的青春美麗與時尚需求，兩款產品添加玻尿酸原料及葉黃素，不僅看準國人近年對維持美麗、健康趨勢的日益重視，也搶攻愛美商機，兩款全新飲品由宏碁旗下子公司展碁國際代理，將於10月30日正式於Acer Store開賣。

VitaBeauty品牌是以「美麗」作為品牌核心，追求美麗更是不分男女追求的自然天性，宏碁全新「VitaBeauty HA」特別添加玻尿酸原料、5000mg加拿大極生膠原蛋白、鰹魚彈力蛋白肽，且天然來源果汁萃取量高達45%，即使有少部分消費者較為抗拒的膠原蛋白腥味，也能以天然來源萃取果汁的甜味取代。

宏碁不僅在電競領域看準遊戲市場需求，除了提供多元化電競產品與周邊以滿足玩家渴望，今年6月份推出PredatorShot能量飲料更深獲玩家好評；今天，宏碁進一步推出的VitaBeauty Lutein 葉黃素飲，特別採用FloraGLO游離型葉黃素，其獨家小分子技術能使人體更快吸收。

宏碁看準消費者對於美麗及健康維持的嚮往，旗下推出的飲料產品，不單是搶攻飲品市場，更是捕捉市場對美麗的追求及時尚渴望，透過一瓶瓶精巧時尚的飲品，宏碁將創造「時尚」與「健康」結合的新市場，顛覆消費者對於飲品的想像，在守護消費者的同時，也提供不同以往的生活風格。