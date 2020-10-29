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訊連人臉辨識引擎 獲機場營運公司Talma採用

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
訊連FaceMe® 獲中南美洲機場營運公司Talma採用。 業者／提供
訊連FaceMe® 獲中南美洲機場營運公司Talma採用。 業者／提供

訊連（5203）今（29）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲中南美洲機場服務營運公司Talma採用，協助打造非接觸式的門禁安防管理，提供即時人臉偵測、特徵值擷取、人流監控，以及檢視人員體溫及口罩配戴是否符合規定等功能。董事長黃肇雄表示，FaceMe在今年前三季已貢獻200萬美金（約台幣5700萬元）的營收，看好公司未來能在人臉辨識市場佔有一席之地。

Talma為中南美洲的機場服務營運公司，擁有29年經驗，營運機場遍及哥倫比亞、秘魯、厄瓜多及墨西哥等地。Talma率先將FaceMe導入哥倫比亞的機場，並計畫在近期內將此方案擴展佈線到中南美洲各地的機場站點。

Talma總經理Gonzalo Aristizabal則指出，FaceMe能提供即時的門禁管控以及人員健康狀態的偵測，包含口罩配戴與體溫測量，可協助把關員工健康並提升旅客體驗，是相當完善的方案。

黃肇雄表示，在疫情時期各項健康與安全的嚴謹規範之下，FaceMe可為機場提供非接觸式的人臉偵測辨識方案，並能同時有效確認人員配戴口罩的狀態與量測體溫，於戴口罩時進行準確的身分辨識。

黃肇雄說明，FaceMe近年持續深化與AIoT硬體與SoC領導廠商合作，進行全球布局；像是與聯發科、Nvidia及Intel等大廠合作，或是和工業電腦廠商研華、威強電等展開策略聯盟，和其他競爭對手作出策略區隔，，也因此收到成效。

機場 口罩 黃肇雄

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