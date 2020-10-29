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迎接雙11 台灣大聯手momo推超狂購物節

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

電商年度盛事雙11購物節即將登場，台灣大哥大（3045）今（29）日宣布，與電商第一品牌momo購物合作，自11月1日起至11月15日聯合推出〈雙11超狂購物節〉多項優惠。

為強化消費者購物體驗，台灣大哥大積極整合集團線上、線下資源，運用科技與創新服務讓用戶更有感。去年台灣大首度與momo購物合作推出「到店取貨」服務，達到「今天下單、明天取貨」購物零時差，平均單月訂單達2,000筆，廣受好評。

台灣今年正式邁入5G新世代，台灣大發揮「能所不能」的品牌精神，提供momo特選會員免費4G升級5G網速服務，momo特選會員只要使用5G手機、在台灣大哥大5G訊號範圍內，透過momoAPP購物，即可升級享受5G高速飆網服務，搜尋商品快狠準、享受快速又順暢的購物體驗。

只要在momo購物下單並至全台myfone門市「到店取貨」，即可免費獲得3C耳機收納包，還有機會抽中新款智慧音箱Google Nest Audio。此外，momo會員，活動期間到myfone門市就送「來店禮」momo優惠券350元，申辦台灣大5G門號，還有機會抽中Google Nest Audio、Apple watch、眼部按摩器等。

台灣大哥大 momo 5G

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