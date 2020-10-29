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敦泰明年產能再增 產品線也將明顯成長

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠商敦泰（3545）今年業績明顯增長，明年產能估計將再至少增加一成，而該公司包括驅動與觸控整合IC（TDDI）、OLED觸控IC與電容指紋辨識IC等產品，預計將是後續推升其業績表現的主要動能。

敦泰前三季合併營收為94.93億元，年增49.4％，第3季業績創歷史新高。法人估計，敦泰第4季營收表現可能小幅季減，而減少幅度可能會少於歷年同期，同時由於調漲價格，毛利率可望增加。

在代工產能方面，敦泰表示，明年的產能約會比今年增加一成，但仍有不足。而在價格方面，敦泰從第4季到明年著手部分品項漲價，漲幅約有兩位數百分比，其中TDDI是主要漲價項目。

在TDDI方面，敦泰今年前三季出貨量已達約1.6億至1.7億顆，今年出貨量估計可達2.2億至2.3億顆，市占率約三成多，仍落後於聯詠。不過敦泰明年出貨量上看2.5億顆，市占率要挑戰第一。

另外，敦泰的OLED觸控IC從去年開始出貨，今年估計約2,000多萬顆的水準，明年在陸系客戶拉貨挹注下，預計相關出貨量將明顯增長，挑戰達8,000萬到1億顆水準，將是業績亮點之一。

敦泰 漲價

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