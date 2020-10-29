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欣興BT載板火警影響高通 機構估三廠家有望獲轉單

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

欣興（3037）山鶯廠28日火警影響部分BT載板製程，恐也連帶影響高通部分4G晶片出貨。以賽亞調研（Isaiah　Research）今（29）日出具研究報告預估，LGIT/SEMCO/Kinsus可能會獲欣興轉單效益，但目前看三家的產能都是滿載，載板可能會因此漲價。

欣興今日上午公告該事件估影響集團月營收約6%。Isaiah　Research則估，受到影響的是S1廠恢復期可能需要一個月。欣興主要供高通的BT載板，由於高通 BT載板可能會因此有15-20%的缺口，再者因為庫存水位很低，大概1-2週就會有感，對高通4G終端出貨的影響會最大，5G大部分都是韓廠供應商，影響不大。

至於MTK大部分的BT載板都來自景碩，Isaiah　Research認為，只有小量影響。

從市場需求而言，Isaiah　Research觀察，LGIT/SEMCO/Kinsus可能會獲欣興轉單效益，但目前看三家的產能都是滿載，載板可能會因此漲價，再加上4G手機出貨佳，明年原本就預計有機會漲價，假設未來載板缺貨而調漲價格，可能AP跟終端手機出貨的價格也會因此提升。

另外，Isaiah　Research認為，初步觀察S1廠起火事件應該是沒有影響到Apple, Intel, nVidia因為這些客戶的需求大部分是ABF載板，而ABF載板廠在S3，但因為有煙霧問題，所以不排除後續可能有些品質上的影響。

4G 欣興 高通

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