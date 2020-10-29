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圓剛成立AVerAI聯盟 打造智慧工廠多元應用商機

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
圓剛成立AVerAI聯盟，打造智慧工廠多元應用商機。 記者張義宮/攝影
圓剛成立AVerAI聯盟，打造智慧工廠多元應用商機。 記者張義宮/攝影

數位影音技術領導品牌圓剛科技（2417）今（29）日於台北會議中心舉辦AVerAI聯盟發表會，攜手AI圖形處理器大廠輝達(NVIDIA)、AI安全監控分析-鐵雲科技 (IronYun)、工廠智能檢測-小柿智檢 (IntelligenX)、機器視覺服務-新亞洲儀器 (Photon-Tech)、雲端智能管理-奧暢雲 (Allxon)等合作夥伴，成立AVerAI人工智慧聯盟，提供多元彈性的AI邊緣運算解決方案，全方位解決企業痛點。

圓剛以專業核心影像擷取技術及軟硬體整合能力的深厚基礎，進而水平式結合相關軟硬體及雲端智能管理的策略夥伴，共同成立AVerAI人工智慧聯盟，引領業界之先，為系統整合商提供多元及彈性的解決方案，錨定各種垂直產業應用市場，搶攻AI商機。

發表會由圓剛科技董事長郭重松與五大合作夥伴代NVIDIA業務副總經理Tom Lin、新亞洲儀器總經理蔡明和、鐵雲科技營運副總鄭富元、小柿智檢總經理洪沛駿、奧暢雲總經理劉厚儀、和平整合PEACE 產品經理許喬涵、中華電信研究院研究員楊智合及中華電信數據通信分公司工程師江瑞民等，一同揭開啟動儀式的序幕，宣示「圓剛攜手AVerAI策略夥伴 實現AI落地、共創佳績」的決心，強勢切入AI人工智慧多元應用與全球市場。

圓剛致力於數位影像技術，同時也是NVIDIAJetson系列的菁英合作夥伴，因此發表會也邀請到NVIDIA介紹他們在人工智慧的最新發展與未來趨勢。

圓剛的AVerAI機器視覺解決方案搭載Jetson模組系統，透過AI邊緣運算技術強化影像分析與辨識，可及時解決客戶技術問題，同時提升產業生產力、降低誤判率與有效節省成本，有助於工廠、零售、醫療、車載等產業加速AI智慧升級。

圓剛最新AI BOX EN715嵌入式系統載板，採用信用卡大小的輕巧尺寸，以及無風扇／有風扇的散熱設計，搭載輝達NVIDIA Jetson Nano/ Xavier NX模組，提供最佳智慧影像分析，是智慧零售、視訊監控、醫療與智慧城市等最佳的AI邊緣運算解決方案。

圓剛董事長郭重松成立AVerAI聯盟，打造智慧工廠多元應用商機。 記者張義宮/攝影
圓剛董事長郭重松成立AVerAI聯盟，打造智慧工廠多元應用商機。 記者張義宮/攝影

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