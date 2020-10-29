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三星示警！ 記憶體市場Q4有壓力 台廠：後市待觀察

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
三星電子對記憶體後市看壞。歐新社
三星電子對記憶體後市看壞。歐新社

三星電子（Samsung）上季財報受到華為急單效應帶動，上季業績表現成長，但三星今（29）日卻對後市示警指出，在需求轉弱與競爭激烈之際，手機與記憶體事業的成長將減弱，第4季獲利將下滑。對此國內記憶體模組廠高層認為，目前市況已在預期中，三星的示警是相對上季而言，對後市不一定會是更壞的預期。

根據外電《CNBC》報導，三星電子今日對外表示，三星第3季的營業利潤年增59%到12.35兆韓元，折合約新台幣3115億元，主要是受到對智慧型手機和消費電子產品的需求增加，當時第3季的智慧型手機銷售額增長近50%。

不過，對於第4季營運展望，三星卻是指出，預料伺服器客戶對記憶體晶片需求疲軟，及智慧型手機和消費電子產品競爭激烈，料第4季利潤將下降，該報導也提到，數據中心服務器使用的記憶體晶片價格低廉，很可能拖累今年第4季主要盈利的半導體業務。

雖然三星對伺服器的記憶體需求看保守，不過對個人電腦和遊戲機，則是預計將有所增長，此外，隨著蘋果新款手機開賣，三星也預期，智慧型手機銷量可能下降。展望明年，三星預測，2021年全球整體需求將恢復，但疫情仍是影響需求恢復的不確定性因素。

對三星的示警，國內記憶體模組大廠高層解析，原本市場預期，第4季DRAM及NAND Flash都會下跌，其中，估計DRAM第4季跌幅約在15%至18%，而NAND Flash也約會在10%至15%左右，也就是第4季市況及記憶體報價下滑早已在市場預期中。不過，若以DRAM第4季以來的價格來看，該名主管表示，目前價格約下跌幅度落在5%至8%，明顯低於第3季時的市場預期，後市是不是會有黑天鵝讓市況進一步出現重挫，仍待觀察。

該名主管進一步指出，不僅是三星，連同國內多家記憶體廠第3季業績都受到華為的快速且密集的拉貨效應，第4季沒有華為拉貨、再加上原本的產業淡季效應，業績回落原本也都是可以預料的表現，因此，該名主管認為，三星的示警無論是市況還是下季業績表現都不會令市場意外。

三星電子

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