缺貨效應 法人預估技嘉第4季業績季減10%

技嘉（2376）受到電源晶片與顯示卡缺貨的影響，法人預估，第4季營收與出貨量將季減10%，毛利率因為年底庫存盤點，提列報廢品，也會較第3季下滑，該公司第4季展望低於法人預期。

技嘉三大產品線，在主機板方面，2020年第3季出貨量400萬片，季增30%，毛利率20%附近。第4季原本預估出貨落在380到400萬片，現在下修到360到380萬片，主要是市場需求開始有放緩，因為主機板很依賴顯卡供給狀況，受到顯卡缺貨之下，影響到主機板出貨。2020年全年主機板出貨量落在1340至1350萬片。

在顯示卡產品方面，雖然輝達（NVIDIA）的顯示卡晶片新平臺需求比預期理想，但供給面還是有些問題。技嘉2020年第3季顯示卡出貨量150萬片，季增25%，毛利率隨著新品增加而提升至17%。第4季因為供給問題，輝達顯示卡晶片供貨有限，目前不知何時可以解決缺貨，使得第4季出貨量無法達150萬片，可能落在120~130萬片，季減超過10%。預估2020全年顯卡出貨量約為500萬片。

在伺服器產品方面，技嘉2020年第3季出貨不如預期，因為超微（AMD）電源供應晶片短缺，造成伺服器出貨，無法趕上客戶需求。技嘉2020年第3季伺服器占營收比重落在17~18%，毛利率約7~8%。法人預估，第4季伺服器營收將持平第3季。 2020年伺服器原本預期將成長50%，目前預期將成長10~15%。

技嘉2020年第3季產品占營收比重 : 顯卡44%、主機板32~33%、伺服器14%。至於第4季展望，原本預計持平，但因為現在供給短缺，法人預估，第4季營收可能會季減10%。加上年底庫存盤點完提列的報廢，所以毛利率會比第3季下滑。

法人預估，技嘉2020年10月營收比9月提升的機率不高，11月有機會比10月好，12月往年都是最淡的一個月。