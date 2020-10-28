台固媒體營運「跨平台」 NCC要開公聽會

富邦集團旗下台固媒體在花蓮地區推出寬頻上網綁定專屬機上盒，號稱提供約80個頻道可供收視，國家通訊傳播委員會（NCC）關注提供服務與有線電視有服務相似之疑慮，NCC原本表示如有違法可能開罰，但今（28）日決議，將對於兩服務之界分，召開專家學者諮詢會議並舉辦公聽會，廣徵各界意見。

NCC上周派人到花蓮針對台固媒體的「花蓮好好看」服務收集資料。發言人翁柏宗表示，在實地查核前，NCC針對多項指標進行研究，包括提供了80頻道、寬頻和組合頻道搭售、行銷區域有限制，以及綁定特定IP，都是可能以OTT TV名義經營有線電視服務的爭議。在查核時，台固已經先移除了80個頻道、也沒有寬頻與機上盒的搭售和限定IP觀看等項目。

翁柏宗表示，因各產業服務模式都有相關的規範，要釐清CATV（有線電視）、IPTV（網路電視）、 OTT TV（串流影音服務）的分界，維護市場秩序。台固媒體的經營模式確實在模糊地帶，先前介於有線電視和OTT TV之間，在業者移除了頻道後，目前看來只是純OTT TV。

針對市售機上盒業者也搭載了衛星電視頻道內容，NCC官員則表示，因為機上盒業者僅提供了授權內容，沒有搭配寬頻或鎖定區域、IP，認定上是OTT TV。翁柏宗也指出，台固的這項服務，到底是到花蓮「對方的場子去叫陣」，還是想要提供服務，還要釐清。

NCC表示，因通訊傳播科技快速發展，為避免既有法規形成技術演進的障礙，要兼顧維護有線電視產業秩序及發展，對新型態視訊服務，如須透過專屬機上盒、提供頻道組合服務、以及與有線寬頻上網進行綁定銷售等，與有線電視服務本質或與有線電視服務特性相近時，需要進一步明確界定，也維持產業秩序。公聽會將邀請地方政府、公平會及系統業者等共同提供意見，集思廣益。