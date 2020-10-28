資策會：明年全球通訊市場回溫 估成長逾10%。

資策會產業情報研究所（MIC）今（28）日表示，預期2021年多數資通訊終端產品、資訊服務及電子商務市場將呈現成長趨勢，其中全球通訊市場將恢復成長動能，市場規模將成長10.7%。MIC資深產業顧問洪春暉表示，影響明年半導體產業景氣的關鍵是「美中貿易戰、AI、5G」；影響IT產業的關鍵為「零組件供應、遠距需求」；影響通訊產業的關鍵則是「新冠肺炎疫情、5G、乾淨網路」。

觀察明年的半導體產業，MIC表示，AI拓展物聯網應用與5G滲透率的提升，有助於景氣增溫，但需留意上游供應鏈，中國大陸持續強化對半導體垂直產業鏈的投資規模，以及市場庫存水位過高的隱憂問題。洪春暉表示，需觀測近期中芯國際受美國管制之下，訂單轉移至台廠，產能出現排擠效應導致晶圓代工價格上漲。

在IT產業方面，MIC指出，零組件供應與遠距需求仍然是影響景氣的關鍵。雖然遠距需求有利於PC品牌出貨，但隨著需求暴增，面板與PC周邊IC缺貨，導致價格上漲，使筆電訂單交期遞延，可能影響廠商獲利。面板部分的觀察重點，落在三星退出LCD市場，由陸廠占據主導地位，議價能力大幅提升，全球面板將供不應求。

MIC表示，台灣業者也需留意中國本土製造商，是否轉而發展筆電與平板業務，搶占中國大陸內需市場；儘管台廠仍具生產技術優勢，但是在供應鏈持續脫鉤的大趨勢下，預期未來中國業者將部分自行生產。

明年通訊產業景氣則主要受到新冠肺炎疫情、5G與乾淨網路影響。MIC表示，5G將帶動部分換機需求，美國禁令使華為出貨受到重大影響，可關注蘋果、小米、三星、OPPO與vivo等業者搶食市場結果，將影響台廠受惠的程度；網通部分，乾淨網路政策降低了陸系業者進入歐美市場的可能性，促使電信商在5G網路排除陸系設備，有利於更多Open RAN需求與台灣業者發展。

洪春暉觀測ICT產業長期趨勢表示，「數位經濟」是未來最重要的趨勢，當AI、5G等ICT科技被大量運用在各行業，ICT業者面臨轉型挑戰，未來科技業者須與跨領域業者有更多的結合。不同應用場域也對IT有不同需求，需要更彈性化的網路布建。

他分析，未來通訊新生態，將打破國際大廠寡占局面，透過開源Open RAN網路架構，通訊產業新生態，將從封閉走向開放、從「To C」走向「To B」。面對ICT產業持續典範轉移，我國ICT供應鏈業者應持續創新，並掌握景氣回升階段，才能在下世代產業競爭中搶占先機。