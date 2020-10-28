Google智慧台灣計劃擴大範疇 持續聚焦振興與轉型

「Google 智慧台灣計劃」推出更多內容，持續聚焦「振興」與「轉型」。Google 台灣董事總經理馬大康在官方部落格表示，延續今年5月推展來台的「Google 大學交流計劃」，將擴大計劃範疇，提供更多資源推動台灣電腦科學領域發展，包括鼓勵包容性發展的社會創新研究、降低人才培育門檻。

另外，Google台灣將舉辦年度 「Grow with Google 」巡迴研習營，今年10月與11月在台灣提供影音創作、機器學習及數位行銷三大領域的免費課程，透過線上直播與實體教學的方式，輔導中小企業、行銷人員提升數位技能，讓機器學習領域和經營YouTube頻道感興趣的人們都能受惠。

Google在2018 年啟動智慧台灣計劃，致力與產官學界一起透過各類型人才培訓、提供免費學習資源，協助台灣加速數位轉型、活絡產業與經濟成長。今年 5月首次登台的「Google大學交流計劃」，透過「Google 博士獎學金計劃」幫助獲獎學生發展電腦科學學術與人脈發展。現在大學交流計劃的資助範圍及研究交流機會擴大，包括Google 包容性研究獎計劃 (Award for Includsion Research Program)、 探索電腦科學研究獎計劃 (exploreCSR) 。