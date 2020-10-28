遊戲機商機拉抬 佳必琪第4季訂單大增
全球新冠肺炎疫情衝擊下，今年全球智慧手機市場需求低於去年，不過，反而創造令市場意外的宅經濟需求，近期傳出，由於索尼 (Sony) 新世代遊戲主機 PS5 預購爆量，使得相關供應鏈中連接器主要供應商的佳必琪（6197）第4季訂單受惠大幅成長。
宅經濟推升全球遊戲機今年比往年更熱賣，PS5在9月中旬於全球展開預購活動，一開賣就形成市場搶購熱潮，也在市場掀起話題，根據外媒報導，僅預購的訂單量就明顯優於過去表現，新機預計11月12日正式發售。
在終端產品熱賣下，相關供應鏈也受到市場關注，其中，市場傳出，連接器廠佳必琪在索尼加大拉貨力道之後，第4季營運可望直接受惠，單季營運將呈現淡季不淡，第4季接單量可望較上季大幅成長。惟公司方面僅低調表示，無法針對單一客戶進行評論。
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