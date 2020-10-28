快訊

日職／陳偉殷客場先發對軟銀 力拚首勝開張

大陸吹國產筆電風 宏碁：回歸使用者需求

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

中國大陸政府力求科技產品國產化，近期陸廠比亞迪就推出龍芯3A4000獨顯筆電，號稱核心零組件全是中國製，引發外界對於貿易戰之下，筆電產品也要被迫選邊站的疑慮，對此，PC品牌大廠宏碁（2353）指出，中國這麼大的市場沒理由不做，宏碁仍是要回歸終端使用者需要什麼。

中國政府近期舉行第14個5年計畫，面對美國發起的貿易戰、科技戰，中國政府積極往半導體國產化、關鍵零組件自主生產前進，也讓大陸廠商積極搶進相關商機。

近期比亞迪就推出龍芯3A4000獨顯筆電，搭載採用28奈米製程的龍芯3A4000處理器，比亞迪新筆電支援龍芯操作系統、麒麟OS及統信UOS MIPS版本系統等，從筆電核心系統到「心臟」CPU處理器皆為中國製。

面對市場新趨勢，宏碁共同營運長高樹國表示，宏碁定位是終端客戶需要什麼，就去滿足他們，其實，中國市場很多產品在其他地方看不到，像小米、華為在大陸市場跟非大陸市場表現就不一樣，換言之，中國使用需求跟其他地方不同。

高樹國舉例，其實宏碁有看到一些中國當地供應商，現在有傾向使用中國製零組件或系統，但對宏碁而言，仍要回歸使用者需求，至於是不是商業因素讓使用者買不到，或更偏愛使用自己國家產品。

宏碁共同營運長黃資婷強調，宏碁所有產品最基本精神是給當地使用者好用角度出發，要符合當地生態系或需求，中國這麼大的市場沒理由不做，其實過去一年宏碁在中國市場有長足進步，像京東、天貓、拼多多等通路合作夥伴，其實給宏碁不少回饋。

宏碁 筆電

延伸閱讀

宏碁獲利躍增 9月每股賺0.28元

宏碁9月每股賺0.28元 年增逾86%

宏碁、廣達 四檔有看頭

美系外資看好兩題材 調高宏碁目標價到30元

相關新聞

每3家米其林就有2家使用它的訂候位系統 台灣餐飲新創inline如何做到？

台灣餐飲新創inline提供餐廳線上預訂、候位、點餐以及外帶外送的整套餐飲流程管理，每3家米其林就有2家使用它的系統。

DRAM動能先蹲後跳 研調機構估未來連3年增長1成

研調機構IC Insights預期，DRAM報價可能一路走跌至今年底，不過，未來在5G智慧手機、伺服器及電腦等需求驅動下...

外媒指鴻海與蘋果關係鬆動 公司：無稽之談

外媒《The Information》27日刊出報導提到訪問鴻海集團前員工透露消息指和蘋果關係的變化。對此，鴻海集團發布...

台積電股價今年飆32％！ 但魏哲家坦言 這檔事讓他「毛毛的」

在台積電（2330）創辦人張忠謀提名下，董事長劉德音及總裁魏哲家雙雙獲選為工研院第九屆院士，27日共同出席新任院士授證典禮，並且難得與張忠謀同台。

南科園區蓄勢待發 謝金河：這些人都是重要推手

財信傳媒董事長謝金河今(28)日以「目睹南科廿年寫傳奇」為題發文表示，南科園區正形成台灣最重要的半導體聚落，「南科園區有...

聯電擴大產能 傳買東芝8吋廠

市場傳出，聯電因應8吋晶圓代工需求強勁並擴大營運規模，有意斥資新台幣百億元以內，收購日商東芝8吋晶圓廠。時值8吋晶圓代工...

台幣強升 可成Q3匯損高達24億

金屬機殼廠可成昨（27）日公告第3季財報，受新台幣強勢升值壓力影響，上季匯損高達24.3億元，創歷史次高紀錄，加上海外盈...

鴻海攜陸大咖 設私募基金

鴻海集團積極尋找潛力投資標的，擴大技術與營運能量，昨（27）日宣布與大陸官方指標性投資平台中保投資合作，將籌設總規模人民...

超微調高財測 台鏈添動能

處理器暨繪圖晶片大廠超微27日提前公布上季財報，獲利與營收都優於市場預期，並上修全年營收預測，估全年營收將成長41%，高...

林百里：智慧醫療 下個護國神山

衛福部健保署攜手廣達，發展智慧醫療雲。健保署署長李伯璋昨（27）日表示，健保資料庫中350萬筆非自然人資料已導入廣達平台...

聯電8吋代工 供不應求

聯電在2017年宣布不再追逐12奈米以下先進製程，專注於成熟製程，藉此避開高額資本支出的財務壓力與新廠量產折舊的風險。聯...

台幣成最強亞幣…讓代工業頭大

台灣防疫得當、經濟基本面堅實，加上台股高殖利率題材，吸引外資蜂擁流入，推升新台幣匯率升抵九年三個月新高；中央銀行資料顯示...

熱門新聞

空運大爆艙 運價漲勢再起

聯電擴大產能 傳買東芝8吋廠

台開金融大樓地下室賣掉了！ 神秘自然人砸5.59億元買進

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

投資客捧千萬掃空七期豪宅？中市府啟動聯合稽查

福音！青安房貸續辦並降息 一段式下調至1.4%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。