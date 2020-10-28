大陸吹國產筆電風 宏碁：回歸使用者需求

中國大陸政府力求科技產品國產化，近期陸廠比亞迪就推出龍芯3A4000獨顯筆電，號稱核心零組件全是中國製，引發外界對於貿易戰之下，筆電產品也要被迫選邊站的疑慮，對此，PC品牌大廠宏碁（2353）指出，中國這麼大的市場沒理由不做，宏碁仍是要回歸終端使用者需要什麼。

中國政府近期舉行第14個5年計畫，面對美國發起的貿易戰、科技戰，中國政府積極往半導體國產化、關鍵零組件自主生產前進，也讓大陸廠商積極搶進相關商機。

近期比亞迪就推出龍芯3A4000獨顯筆電，搭載採用28奈米製程的龍芯3A4000處理器，比亞迪新筆電支援龍芯操作系統、麒麟OS及統信UOS MIPS版本系統等，從筆電核心系統到「心臟」CPU處理器皆為中國製。

面對市場新趨勢，宏碁共同營運長高樹國表示，宏碁定位是終端客戶需要什麼，就去滿足他們，其實，中國市場很多產品在其他地方看不到，像小米、華為在大陸市場跟非大陸市場表現就不一樣，換言之，中國使用需求跟其他地方不同。

高樹國舉例，其實宏碁有看到一些中國當地供應商，現在有傾向使用中國製零組件或系統，但對宏碁而言，仍要回歸使用者需求，至於是不是商業因素讓使用者買不到，或更偏愛使用自己國家產品。

宏碁共同營運長黃資婷強調，宏碁所有產品最基本精神是給當地使用者好用角度出發，要符合當地生態系或需求，中國這麼大的市場沒理由不做，其實過去一年宏碁在中國市場有長足進步，像京東、天貓、拼多多等通路合作夥伴，其實給宏碁不少回饋。