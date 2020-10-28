義隆本季業績估小幅增減 產能仍無法滿足客戶需求
IC設計廠商義隆（2458）於今（28）日舉行法說會，估計本季業績可能與上季小幅增減。法人認為，該公司今年業績有望成長55%至60%，賺進超過一個股本。
義隆第3季合併營收為47.08億元，季增33%，年增73.5％，獲利10.8億元，創歷史新高，季增17.6％，年增幅度為57.4％，每股純益為3.71元。該公司累計前三季合併營收達104.53億元，是歷年同期新高，年增幅度達54.2％，歸屬母公司業主淨利為20.52億元，年增35.4％，每股純益為7.04元。
義隆第4季合併營收估計為45.5億元至47.5億元之間，毛利率預計將介於46%至47%之間，營業利益率則介於29%至31%之間。
目前市場需求仍強勁，但義隆董事長葉儀晧表示，產能仍無法滿足客戶需求。
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