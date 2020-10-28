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威潤再以自有品牌衛星定位監控產品 獲台灣精品獎

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

威潤科技（6465）繼去年以「ATrack AK11 4G LTE旗艦版衛星定位監控器」獲頒台灣精品獎後，今年再度以自有品牌產品「AS11 4G LTE 防水防塵資產監控衛星定位監控器」，拿下第29屆台灣精品獎，為唯一一家以衛星定位監控產品，連續兩年獲台灣精品獎的公司。

威潤科技董事長湯潤濶表示，台灣精品獎是政府評選最能代表台灣的優質產品的獎項，一直是台灣產業的最高榮耀。威潤連續兩年獲頒此殊榮，不僅顯示威潤於研發、設計、品質、行銷四大構面的雄厚實力，也代表威潤長期在車載資通訊產業的耕耘獲得評審的青睞與肯定。自成立以來，創新即為驅動威潤發展的一大動力，未來威潤也將持續深耕核心專業技術、透過垂直與水平整合提供兼具高度彈性與競爭力的產品，讓世界看見台灣豐沛的技術與研發能量。

此次獲獎的「AS11 4G LTE 防水防塵資產監控衛星定位監控器」搭載4G LTE Cat.1/Cat.M1通訊技術，適用於各種高價資產的追蹤及監控，並可選擇加裝藍牙通信，讓資訊傳輸更加便捷。因應大型機具、貨櫃等大多放置於戶外的高價資產，AS11配備IP68防水防塵等級外殼，既使曝露在惡劣的環境之下依然可以順利運行。

AS11內建三軸加速度感測器，可以有效監測資產異常位移及碰撞，並配備大容量可充電式電池，既使在沒有外部電源支援的情況下，仍然可以長時間運行。此外，AS11搭載通用型之輸入輸出介面（GPIO），可以輕鬆擴充周邊配件，例如：溫溼度感知器、位移感知器、身分辨識卡、太陽能充電板等，以滿足如冷鏈監控應用、工程機具管理、冷凍貨櫃監測等各種不同的運用需求。透過AS11，企業能有效監控旗下資產動態並收集相關數據，並可依據資產實際耗用狀況預先安排檢修，以預防資產無預警故障所導致的營業損失，進一步協助企業提升管理效能和降低營運成本。

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