台達電Q3營益率創新高 EPS 3.23元

電源大廠台達電（2308）今（28）日公布第3季財報，單季毛利率持續站穩30%關卡，營益率首度站上13.5%，再寫下歷史新高紀錄，帶動稅後淨利來到83.9億元，季增一成，每股盈餘（EPS）來到3.23元。

台達電第3季營收776.80億元。毛利率31.9%，年增3.7個百分點，但季減1個百分點。營益率13.5%，年增5.9個百分點，季增0.4個百分點。單季稅後淨利為83.9億元，季增10.4%，年增63.5%，每股盈餘3.23元，優於第2季2.92元。

台達電第3季表現符合上一季法說會財務預測，台達電執行長鄭平先前預估，第3季營運可望依循往年，預估營收可望優於第2季，不過目前第4季還看不清楚，而且在疫情因素干擾下，還有很多未知數，但整體而言，公司仍希望毛利率可望維持在30%以上。

展望第4季，法人預估，台達營收將依季節性常態放緩，但目標年增5-9%，唯台幣升值可能為營收成長率帶來變數。

台達電將於明（29）日舉行線上法說會，除了解釋第3季財報外，也將釋出第4季展望。