有助國內半導體受惠 荷蘭商ASML跨國併購案公平會准了

全球疫情嚴峻，但跨國併購仍熱絡。公平會今（28）日進行有關荷蘭半導體廠艾斯摩爾（ASML）擬與德商BERLINER GLAS的跨國併購，委員會決議依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

這個看似外資併外資的案件，但由於市占率、對台銷售額等因素都已達到相當規模，因此依《公平交易法》第11條規定，應主動向台灣競爭法審查單位提出申報，公平會今日則依法作出最終定調。

公平會指出，ASML主要提供的產品為半導體晶片微影機及計量檢測設備；另BG為光學、機械及電子系統解決方案的開發商及OEM製造商，此結合案所涉相關產品市場為「微影機設備/微影機元件與模組」及「疊對計量設備/計量光學、機械元件與模組」。BG長期為ASML微影機元件與模組供應商，且微影機及疊對計量設備所需元件眾多，BG提供之元件僅占一小部分，尚不致形成市場封鎖效果，並無顯著限制競爭疑慮。另一方面，ASML因垂直整合提供最新先進製程設備，我國半導體大廠亦得以在製程技術持續領先全球，而有助於整體經濟利益。

公平會審議後認為，本結合尚無顯著限制競爭疑慮，得認其結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，故依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

且據了解ASML對台灣半導體產業影響極深，尤其在先進製程方面，ASML是全球唯一EUV（極紫外光）設備製造商，台積電就搶下34台以上，每套設備要價新台幣30億元以上，雙方關係密切。

目前包括台積電、Intel及三星等全球半導體領先企業，都在搶EUV設備，而本土其他半導體廠，仍以DUV（深紫外光）設備為主，若ASML此次併購能對EUV、DUV技術有所提升，將有助於台廠全面受惠。